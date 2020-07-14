ЛОРП осуществит перевозку крупногабаритных грузов для Иркутского завода полимеров

В этом году в качестве перевозчика грузов ПАО «ЛОРП» принимает участие в строительстве Иркутского завода полимеров в Усть-Куте Иркутской области. Этот проект реализуется ООО «Иркутская нефтяная компания».

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Сергей ЛАРИОНОВ – генеральный директор ПАО «ЛОРП»:

— Операция по перевозке основного оборудования для «Иркутской нефтяной компании» с Косистого Мыса (в 20 км по водным путям от Тикси) до Усть-Кута начнется уже в июле, когда крупнотоннажный флот прибудет из Южной Кореи в пункт перевалки. На всем участке маршрута по Севморпути от Чукотского моря до моря Лаптевых их будет сопровождать ледокол «Атомфлота». В 20-х числах июля крупногабаритное оборудование судовыми кранами перегрузят на флот Ленского объединенного речного пароходства. Задача ПАО «ЛОРП» — выполнить прием генерального груза с морского транспорта и осуществить доставку до пункта назначения. В операции примут участие два ледокола, три озерных толкача и девять сухогрузных барж. Далее самоходный флот Пароходства «река-море» класса заменится, и баржи будут отбуксированы мелкосидящим буксирным флотом проектов Р-33 и СК-2000 назначением на Усть-Кут.

Флот ПАО «ЛОРП» уже в пути. В соответствии с регистровыми документами, выход на морские участки разрешается с 20 июля. При благоприятных гидрологических условиях, перевалка груза на морском рейде начнется по графику.

По информации пресс-службы ООО «Иркутская нефтяная компания», общее количество перевозимого оборудования — 45 единиц общим весом 4 500 тонн. Это крупнейший по своему масштабу логистический проект в новейшей истории региона по доставке такого крупногабаритного оборудования.

Самым большим оборудованием по размеру и весу является деэтанизатор (этиленовая колонна) – длиной 81,9 м и весом 357 т, продувочный бункер продукта – 53,5 м и почти 500 тонн, реактор полимеризации — 44,5 м и весом 597 тонн. Оборудование произведено в Японии, Корее, Китае.

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Доставка первых барж в Усть-Кут планируется во второй половине августа. В пункте назначения построен специальный причал с усиленными подкрановыми площадками, где будут установлены два гусеничных крана грузоподъемностью 750 т каждый. До конца сентября все баржи разгрузят, а оборудование будет доставлено специализированными модульными транспортными средствами на подготовленные площадки на территории строящегося завода полимеров.