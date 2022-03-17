ЛОРП оказывает помощь Донбассу

Руководство и коллектив Ленского объединенного речного пароходства одними из первых поддержали решение президента страны Владимира Путина о защите политических и экономических интересов нашей Родины и решение главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева об оказании практической помощи жителям Донецкой и Луганской народных Республик.

На призыв генерального директора ПАО «ЛОРП», народного депутата республики Сергея Ларионова поддержать всероссийскую акцию #Мывместе, откликнулся каждый работник пароходства: от Осетрово до Белой Горы. На сегодняшний день сотрудниками собрано более полумиллиона рублей, и гуманитарная помощь продолжает поступать.

Сергей ЛАРИОНОВ: «Как гражданин России, как руководитель транспортного предприятия, я поддерживаю решение нашего верховного главнокомандующего вооруженными силами РФ Владимира Путина о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Это решение дало надежду нашим соотечественникам на Донбассе на скорейшее разрешение кризиса и даёт уверенность, что на территории республик воцарится мир. Мы все стали свидетелями важного исторического события, и наша задача сделать всё, максимально от нас зависящее: каждый на своём рабочем месте должен ответственно выполнять поставленные задачи, несмотря на различные санкции, скачки доллара и т.д. Придёт время, и мы вместе решим и эти задачи, а сейчас главное – выстоять всем сообща. Мы вместе — в этом наша сила!

Наш коллектив оказал материальную поддержку формированиям, которые направляются на территорию Украины, нашим солдатам и офицерам, рискующим своим здоровьем и жизнями, для восстановления мира. Мы собрали гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса – товары первой необходимости, одежду и продукты питания. И помощь эту будем оказывать столько, сколько потребуется. Мы готовы принять на работу беженцев из Донбасса, при необходимости переобучим на флотские специальности. Каждый желающий получит работу, стабильную заработную плату, а значит и уверенность в завтрашнем дне.

С нашего предприятия – флагмана водного транспорта Дальнего Востока не снимается главная задача – жизнеобеспечение пяти субъектов Российской Федерации. Речники ПАО «ЛОРП» приложат все силы для выполнения поставленных задач в навигацию 2022 года. Все проекты, все договорные обязательства по перевозке жизненно важных, топливно-энергетических ресурсов будут выполнены – в этом мы уверены, не подведём ни страну, ни Якутию!»