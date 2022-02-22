22.02.2022
14:29
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Политика

ЛОРП окажет поддержку беженцам

Мы все стали свидетелями важного исторического события, сопоставимого с воссоединением Крыма. Наш президент Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Это решение дало надежду нашим соотечественникам на Донбассе на скорейшее разрешение критической ситуации и на территории республик воцарится мир.

Сергей Ларионов – народный депутат Республики, генеральный директор ПАО «ЛОРП»: «Мы поддерживаем решение президента страны Владимира Путина о защите политических и экономических интересов нашей родины и решение  главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева об оказании практической помощи жителям Донецкой и Луганской народных Республик.  Наш коллектив окажет содействие тем, кого примет Якутия, в их переобучении и дальнейшем трудоустройстве на речной флот».

Источник: Пресс-служба ПАО «ЛОРП»
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