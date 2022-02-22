ЛОРП окажет поддержку беженцам

Мы все стали свидетелями важного исторического события, сопоставимого с воссоединением Крыма. Наш президент Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Это решение дало надежду нашим соотечественникам на Донбассе на скорейшее разрешение критической ситуации и на территории республик воцарится мир.

Сергей Ларионов – народный депутат Республики, генеральный директор ПАО «ЛОРП»: «Мы поддерживаем решение президента страны Владимира Путина о защите политических и экономических интересов нашей родины и решение главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева об оказании практической помощи жителям Донецкой и Луганской народных Республик. Наш коллектив окажет содействие тем, кого примет Якутия, в их переобучении и дальнейшем трудоустройстве на речной флот».