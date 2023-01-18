ЛОРП объявляет вакансии

Вакансии ПАО «ЛОРП»: выморозочные работы. В Жатайский судоремонтный завод СРОЧНО требуются сотрудники для выполнения выморозочных работ на судне СПК-2/35 (плавкран). Инструменты предоставляются. Место расположение судов: затон Жатайского судоремонтного завода. Объем: 450 кубометров Стоимость: 360 000 рублей Оформление: заключение договора ГПХ График работы: свободный По всем вопросам вы можете обращаться в direct или по номеру телефона +7 4112 408009, добавочные номера 1620, 1644, 1645; +7924360-5998. Электронная почта: elniss@mail.ru; kadry@lorp.ru Адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), п.Жатай, ул.Северная 41

Фото: пресс-службы Источник: Пресс-служба ЛОРП

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