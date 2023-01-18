18.01.2023
11:10
463

Общество

ЛОРП объявляет вакансии

Вакансии ПАО «ЛОРП»: выморозочные работы. В Жатайский судоремонтный завод СРОЧНО требуются сотрудники для выполнения выморозочных работ на судне СПК-2/35 (плавкран). Инструменты предоставляются.

Место расположение судов: затон Жатайского судоремонтного завода.

Объем: 450 кубометров

Стоимость: 360 000 рублей

Оформление: заключение договора ГПХ

График работы: свободный

По всем вопросам вы можете обращаться в direct или по номеру телефона +7 4112 408009, добавочные номера 1620, 1644, 1645; +7924360-5998.

Электронная почта: elniss@mail.ru; kadry@lorp.ru

Адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), п.Жатай, ул.Северная 41

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ЛОРП

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх