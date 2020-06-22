ЛОРП объявило о скидке 50% на паромах

ПАО «ЛОРП» продолжает выполнять социальные рейсы по перевозке грузов по маршруту Якутск — Нижний-Бестях – Якутск с причала «Якутск» (район Даркылаха). Напомним, что в рамках акции «75 добрых дел», посвященной Великой Победе, была объявлена благотворительная акция – 50%-ная скидка для всех видов транспорта. Рейсы выполняются по установленному расписанию. Справки по телефону: 8 924 599 09 28

Источник: Пресс-служба ПАО "ЛОРП"

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