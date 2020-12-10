ЛОРП: Начались выморозочные работы

Как сообщил директор Жатайского судоремонтного завода ПАО «ЛОРП» Виктор ШАДРИН, ледокольно-выморозочные работы предстоит произвести на 32 единицах флота. Общий объем работ — свыше 2300 кубометров. На сегодняшний день выморожено более 200 кубометров или 11% от общего объема, что на уровне прошлых лет. Стоит отметить, что в этом году температура воздуха была неблагоприятной для интенсивного промерзания ледяного покрова, тем не менее, работы ведутся в графике. Это говорит о высоком профессиональном мастерстве специалистов, которые способны качественно и в срок выполнить поставленные задачи, несмотря на гидро- и метеорологические сложности.

«В этому году до 19 единиц увеличилось количество флота, отстаивающегося на дальнем караване. В связи с тем, что ледокольные перевозки завершились 3 декабря, флот встал на отстой лишь 4 декабря. Мы долго ждали, когда ударят морозы. Низкая температура воздуха последних двух-трех дней позволила нам увеличить объемы, производительность также будет увеличиваться», — отметил заместитель директора по флоту Жатайского завода Андрей КОВАЛЁВ.