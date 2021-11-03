03.11.2021
10:24
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Экономика

ЛОРП начал перевозки автотранспорта через Лену по осеннему тарифу

3 ноября начались грузовые перевозки автотранспорта через реку Лена по маршруту: Жатай-Техтюр-Жатай. В связи с затяжной осенью ПАО «ЛОРП» объявляет о продлении осеннего тарифа на перевозку автотранспорта.

На линии работает состав из баржи «Жатай-1» и буксира «Механик Курчатов». С наступлением холодов и появления льда на реке, подключится к перевозками ледокол «Капитан Бородкин».

Сегодня в 14 часов состав отправится в пробный рейс на Техтюр.

Справки по телефону: 89142785435

                                                                                                                                                                                                       

Фото: Пресс-служба ПАО «ЛОРП»
Источник: Пресс-служба ПАО «ЛОРП»
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