ЛОРП начал перевозки автотранспорта через Лену по осеннему тарифу

3 ноября начались грузовые перевозки автотранспорта через реку Лена по маршруту: Жатай-Техтюр-Жатай. В связи с затяжной осенью ПАО «ЛОРП» объявляет о продлении осеннего тарифа на перевозку автотранспорта.

На линии работает состав из баржи «Жатай-1» и буксира «Механик Курчатов». С наступлением холодов и появления льда на реке, подключится к перевозками ледокол «Капитан Бородкин».

Сегодня в 14 часов состав отправится в пробный рейс на Техтюр.

Справки по телефону: 89142785435