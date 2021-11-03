03.11.2021
10:24
82
Экономика
ЛОРП начал перевозки автотранспорта через Лену по осеннему тарифу
3 ноября начались грузовые перевозки автотранспорта через реку Лена по маршруту: Жатай-Техтюр-Жатай. В связи с затяжной осенью ПАО «ЛОРП» объявляет о продлении осеннего тарифа на перевозку автотранспорта.
На линии работает состав из баржи «Жатай-1» и буксира «Механик Курчатов». С наступлением холодов и появления льда на реке, подключится к перевозками ледокол «Капитан Бородкин».
Сегодня в 14 часов состав отправится в пробный рейс на Техтюр.
Справки по телефону: 89142785435
Фото: Пресс-служба ПАО «ЛОРП»
Источник: Пресс-служба ПАО «ЛОРП»
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
03.11.2021
64
03.11.2021
272
03.11.2021
618
03.11.2021
368
03.11.2021
620
02.11.2021
258
02.11.2021
1077
02.11.2021
210
02.11.2021
620
02.11.2021
736
02.11.2021
621
02.11.2021
412
02.11.2021
1167
02.11.2021
228
02.11.2021
480
02.11.2021
310
02.11.2021
264
02.11.2021
223
02.11.2021
222
02.11.2021
276
02.11.2021
820
02.11.2021
350
02.11.2021
363
02.11.2021
792
02.11.2021
356
02.11.2021
389
02.11.2021
413
02.11.2021
344
02.11.2021
619
02.11.2021
363
02.11.2021
556
02.11.2021
436
02.11.2021
479
02.11.2021
910
02.11.2021
944
01.11.2021
2254
01.11.2021
789
01.11.2021
1374
ТОП НОВОСТИ
01.11.2021
4283
01.11.2021
3152
29.10.2021
3005
31.10.2021
2802