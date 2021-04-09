ЛОРП готовится к навигации-2021

В подразделениях ПАО «ЛОРП» активно ведётся подготовка к предстоящей навигации. По информации руководителей южных подразделений, в Осетрово и Киренске на текущей неделе ощутимо потеплело. В Киренске 8 апреля температура воздуха поднялась до +15, был дождь.

«Ледовые дороги закрываются, но мы успели доставить весь груз с Осетрово», — отметил на еженедельном совещании Службы главного инженера начальник Киренского судоходного участка Александр Анкудинов. По прогнозам гидрометеорологов вскрытие реки Лена в районе Усть-Кута ожидается 28 апреля (плюс-минус 5 дней). 12 апреля в Осетровский филиал прибывают экипажи на т/х «Томпо» и «Капитан Суханов», которые первыми начнут работу в навигацию-2021. На текущей неделе в данных подразделениях побывала заместитель главного инженера по производственной безопасности Виктория Клуглянко и провела учёбу для комсостава судов в области охраны труда, пожарной и экологической безопасности.

Строго по графику сдаются суда в самых крупных подразделениях – Пеледуйской БТЭФ и Жатайском судоремзаводе. 13 апреля планируется доставка экипажей, продуктов питания и материалов на отстой флота в Хандыгу, для подготовки судов, которым предстоит сразу же после ледохода выйти в первые рейсы по рекам Алдан и Амга. Жатайцы сдали в технической готовности 81 единицу флота. Также на Жатайском судоремонтном заводе наряду с судоремонтными работами активно ведётся модернизация судов. 7 апреля директор завода Виктор Шадрин провёл совещание, на котором начальники цехов и отделов отчитались о ходе модернизационных работ.

На завершающем этапе модернизация баржи МТТ-1388: работы сварочно-котельного цеха предъявлены инспектору Российского речного регистра, до 25 апреля специалисты цеха технического обслуживания флота проложат кабельную трассу, в мае баржу предстоит испытать на воде. Ответственно работает на барже бригада судокорпускников Сергея Щербинина.

Судокорпусные работы ведутся на «СК-2040», днище корпуса которого предстоит загрунтовать и покрасить работником ДОЦ. На буксире «Конда» работают три специалиста собирают главный двигатель, на 95 процентов собран движетельно-рулевой комплекс, завершены трубные работы, с наступлением тепла подводная часть корпуса также будет окрашена и теплоход будет первым спущен со слипа на воду. Теплоход «Клязьма» готовится к предъявлению РРР и определён как дежурно-спасательное судно – в конце апреля экипажу будет объявлено вооружение.

Подготовка флота ведётся строго по графику. На следующей неделе руководители ПАО «ЛОРП» посетят подразделения пароходства и проведут встречи с плавсоставом, где примут отчёты о работе в навигацию прошлого года и утвердят командиров судов в должностях на навигацию 2021 года.