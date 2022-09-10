L’One выступит с концертом в Якутске: Встречай меня, мой район!

Леван Горозия о выступлении в Якутске: На этой фотографии 96-97 года мы с моим братом стоим на Площади Победы в городе Якутске. Через 300 метров наша 21-я школа. Через 350 наш дом на улице Богатырева 4/1. Всё рядом и мы рядом с братом. Записывая песню «Здравствуй, Якутск»я, конечно, мельком думал о выступлении на День Города и как это может быть красиво, но время шло и было понятно, что уже не в этом году. Но жизнь любит преподносить сюрпризы. И 5 дней назад нам позвонили и предложили сыграть концерт. В Якутске. На Площади Победы. В День Города. Через 300 метров наша 21-я школа. Через 350 наш дом. Все рядом и мы рядом с братом. 11 сентября. Встречай меня, мой район! тгк @l_one_mars