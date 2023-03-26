L’ONE растопил лед фестиваля «Муус Устар»

Артист, который собирает целые стадионы и концертные залы поклонников, от песен которых буквально сотрясается земля, музыкант, который может похвастаться масштабными шоу, самый желанный гость молодежного фестиваля «Муус Устар» — это, конечно же, наш звездный земляк, российский рэпер Леван Горозия L’ONE. У него всегда самые преданные слушатели, которых недаром сравнивают с футбольными фанатами

Это целое движение, объединённое музыкой L’ONE. На концертах певца всегда происходят настоящие землетрясения! На сегодняшнем выступлении рэпера стены «Триумфа» качались в такт его трекам.

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Якутская молодежь сегодня зарядилась его бешеной энергией. На некоторых треках ему даже не нужен был микрофон, фанаты его перепевали. Нереальная энергетика Левана захлёстывала весь «Триумф».

Завоевавший сердца молодежи своими хитами, признанный лучшим в своем жанре L’ONE, поставил сегодня жирную точку на молодежном фестивале «Муус Устар». В общем, было огненно!