Видео: Ломая лед Лены, в декабре речники доставили в Якутск кислород

8 декабря завершены перевозки грузов по маршруту Жатай — Техтюр — Жатай в сопровождении ледокола. На видео видно, в каких сложных условиях якутского климата работали ленские речники — настоящий эстрим!

С 3 ноября, с началом интенсивного ледостава, ледокол ПАО «ЛОРП» «Капитан Бородкин» под руководством опытного капитана Павла Адаменко, а также «Механик Курчатов» и баржа «Жатай-1» начали работу по доставке грузов в сложных гидрологических условиях, сообщается на сайте ЛОРПа.

В 2021 году ПАО «ЛОРП» планировал завершить перевозки автотранспорта по маршруту «Жатай-Техтюр» 25 ноября. Но, в связи с завершением паромных перевозок, остро встал вопрос о завозе на территорию республики жидкого медицинского кислорода из г.Хабаровск. Для обеспечения бесперебойной доставки жизненно важного кислорода, в сложнейших ледовых условиях, экипажи работали до 8 декабря. В общей сложности перевезено более 240 тонн жидкого медицинского кислорода.

В результате грамотно организованной работы Коммерческого управления Пароходства, в навигацию-2021 по ледовой трассе перевезено около двух с половиной тысяч транспортных средств.