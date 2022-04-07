На неделе в Нижнем Новгороде онлайн состоялся круглый стол «Локальный мониторинг антибиотикорезистентности: практические возможности». Организатором круглого стола выступила ГБУЗ «Городская больница №33» Нижегородской области. По приглашению организаторов в работе круглого стола приняла участие Степанида Шамаева, заведующая заведующая бактериологической лабораторией Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи. Стапнаида Харитоновна выступила с сообщением «Локальный мониторинг антибиотикорезистентности: анализ и обмен данными в условиях многопрофильного стационара».

«Мы благодарны организаторам за приглашение и возможность принять участие в работе мероприятия. С удовольствием поделились опытом работы по внедрению IT – платформы AMRcloud в условиях нашей больницы,- рассказывает Степанида Шамаева.

— На базе нашей больницы IT – платформу мы внедрили еще в 2020 году. С тех пор накопили большой опыт по созданию проектов, наборов, обновлению базы для данного ресурса».

В работе круглого стола приняли участие представители Научно – исследовательского иститута антимикробной химиотерапии ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» МЗ РФ, ГАУЗ «Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко» Улан-Удэ.

Все рассматриваемые и обсуждаемые вопросы вызвали живой интерес и отклик участников, отметивших практическую пользу полученной информациии необходимость ее применения в практической деятельности.

Ранее Степанида Шамаева по внедрению IT-платформы AMRcloud выступала по приглашению Министерства здравоохранения Сахалинской области в г. Южно-Сахалинск и на XXIII Международном конгрессе МАКМАХ по антимикробной терапии и клинической микробиологии в г. Москва .