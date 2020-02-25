Локальный центр тестирования ЯГСХА приглашает
С целью оказания услуг по проведению комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации, в соответствии с требованиями к минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи Комплексного экзамена, утвержденными Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и организации тестирования по русскому языку как иностранному для иностранных граждан и лиц без гражданства, в соответствии с федеральными государственными требованиями по русскому языку как иностранному языку, предъявляемыми к иностранным гражданам и лицам без гражданства в ФГБОУ ВО Якутская ГСХА со 02 декабря 2019г. начал действовать Локальный центр тестирования.
|Наименование организации
|Расписание
|ФГБОУ ВО Якутская ГСХА
|1. Среда Комплексный экзамен для получения разрешения на работу или патента. Комплексный экзамен на временное проживание или получение вида на жительство. 12:00-17:00 2. Четверг Комплексный экзамен для получения разрешения на работу или патента. Комплексный экзамен на временное проживание или получение вида на жительство. 12:00-17:00 3. Пятница Комплексный экзамен для получения разрешения на работу или патента. Комплексный экзамен на временное проживание или получение вида на жительство. Лингводидактическое тестирование (ТРКИ, на гражданство РФ) будет проводиться по мере обращения иностранных граждан
Стоимость услуг комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации Локального центра тестирования ФГБОУ ВО Якутская ГСХА:
1. Сертификат для получения патента/разрешения на работу – 5 000 рублей
2. Сертификат для получения разрешения на временное проживание – 5 500 рублей
3. Сертификат для получения вида на жительство – 5 500 рублей
4. Сертификат для получения гражданства Российской Федерации – 6 000 рублей
График проведения комплексных экзаменов осуществляется по предварительной записи по телефону 89241697503
Стоимость услуг тестирования по русскому языку как иностранному (ТРКИ, А-1-С2) Локального центра тестирования ФГБОУ ВО Якутская ГСХА:
|Уровни
|Стоимость за тестирование одного человека
|Стоимость за пересдачу 1-го субтеста
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Элементарный (ТЭУ/А1)
Минимальный уровень коммуникативной компетенции.
|5 700 руб.
|2 850 руб.
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Базовый (ТБУ/А2)
Начальный уровень коммуникативной компетенции.
|6 000 руб.
|3 000 руб.
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Первый сертификационный (ТРКИ-I/В1)
Средний уровень коммуникативной компетенции.
Уровень абитуриента в вузы РФ.
|6 000 руб.
|3 000 руб.
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Второй сертификационный (ТРКИ-II/В2)
Достаточно высокий уровень коммуникативной компетенции.
|6 300 руб.
|3 150 руб.
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Третий сертификационный (ТРКИ-III/C1)
Высокий уровень коммуникативной компетенции.
|6 500 руб.
|3 250 руб.
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Четвёртый сертификационный (ТРКИ-IV/C2)
Свободное владение русским языком, близкое к уровню носителя языка.
|6 500 руб.
|3 250 руб.
+7 (999) 174-67-82