Локальный центр тестирования ЯГСХА приглашает

С целью оказания услуг по проведению комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации, в соответствии с требованиями к минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи Комплексного экзамена, утвержденными Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и организации тестирования по русскому языку как иностранному для иностранных граждан и лиц без гражданства, в соответствии с федеральными государственными требованиями по русскому языку как иностранному языку, предъявляемыми к иностранным гражданам и лицам без гражданства в ФГБОУ ВО Якутская ГСХА со 02 декабря 2019г. начал действовать Локальный центр тестирования.

Наименование организации Расписание ФГБОУ ВО Якутская ГСХА 1. Среда Комплексный экзамен для получения разрешения на работу или патента. Комплексный экзамен на временное проживание или получение вида на жительство. 12:00-17:00 2. Четверг Комплексный экзамен для получения разрешения на работу или патента. Комплексный экзамен на временное проживание или получение вида на жительство. 12:00-17:00 3. Пятница Комплексный экзамен для получения разрешения на работу или патента. Комплексный экзамен на временное проживание или получение вида на жительство. Лингводидактическое тестирование (ТРКИ, на гражданство РФ) будет проводиться по мере обращения иностранных граждан

Стоимость услуг комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации Локального центра тестирования ФГБОУ ВО Якутская ГСХА:

1. Сертификат для получения патента/разрешения на работу – 5 000 рублей

2. Сертификат для получения разрешения на временное проживание – 5 500 рублей

3. Сертификат для получения вида на жительство – 5 500 рублей

4. Сертификат для получения гражданства Российской Федерации – 6 000 рублей

График проведения комплексных экзаменов осуществляется по предварительной записи по телефону 89241697503

Стоимость услуг тестирования по русскому языку как иностранному (ТРКИ, А-1-С2) Локального центра тестирования ФГБОУ ВО Якутская ГСХА: