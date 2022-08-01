Локализован природный пожар в Оймяконском районе

Спасатели Службы спасения РС(Я) продолжают работать на тушении природных пожаров в Среднеколымском, Сунтарском и Оймяконском районах.

Ландшафтный (природный) пожар на территории Оймяконского района в 43,5 км от н.п. Артык локализован. Проводится постоянное окарауливание зон пожара. К тушению привлечены 28 человек: спасатели Службы спасения РС (Я), работники ГПС РС (Я), местное население и 5 единиц техники.

Продолжаются работы по борьбе с лесным пожаром в Среднеколымском районе. Спасатели Колымского поисково-спасательного отряда Службы спасения РС(Я), пожарные ГПС республики, сотрудники ГУ МЧС России по РС(Я), представители лесопожарных формирований, местное население осуществляют тушение при помощи ранцевых лесных огнетушителей по кромке пожара, ручных инструментов, проводится прокладка минерализованной полосы. В общей сложности задействовано: 72 человека и 12 единиц техники.

Решением заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ под председательством заместителя Министра МЧС России-заместителя Председателя Правительственной комиссии В.Н. Яцуценко от 18-19 июля 2022 года № 4 было принято решение отнести ЧС в лесах, возникшую на территориях Республики Саха (Якутия) и Хабаровского края, к чрезвычайной ситуации в лесах федерального характера.

Если вы стали свидетелем лесного пожара, можете сообщить об этом, сделав звонок в региональную диспетчерскую службу: 44-74-76, по прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 или набрав «112».