Лобовое столкновение в Якутии: чудом спаслась 4-летняя девочка

В Мегино-Кангаласском районе 28 марта около 18 часов на 36-м километре ФАД «Колыма» произошло столкновение двух иномарок.

По предварительным данным установлено, что водитель автомобиля «Тойота Хариер», следуя со стороны г. Якутска, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил лобовое столкновение с автомашиной «Тойота Премио».

В результате ДТП водитель и пассажирка «Премио» с различными травмами были госпитализированы в районную больницу. Водитель второй иномарки не пострадал, его 25-летней пассажирке назначили амбулаторное лечение. 4-летняя девочка, находившаяся в детском автокресле, травм не получила, благодаря тому, что была пристегнута.

Проведённое освидетельствование показало, что автомобилисты в момент аварии были трезвы.

В объяснении водитель «Хариера» написал, что выехал на «встречку», чтобы совершить обгон следовавшего впереди автомобиля.

По факту ДТП проводится проверка.