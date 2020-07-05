Лобовое столкновение в Майе: погибший и травмированные

5 июля около 11 часов в дежурную часть ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району поступило телефонное сообщение о том, что на ул. Г. Попова в с. Майя произошло ДТП, в котором есть пострадавшие.

Прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД предварительно установили, что водитель 1959 г.р., управляя автомашиной «ГАЗ-231073», не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом в движении, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «Тойота Марк II».

В результате ДТП водитель автомашины «Тойота» 1983 г.р. получил тяжелые травмы головы, от которых позже скончался в Майинской ЦРБ. Травмы получили также три пассажира легковой иномарки. Один из них – мужчина 1983 г.р., в настоящее время находится в реанимационном отделении, женщина 1980 г.р. госпитализирована в хирургическое отделение с открытым переломом предплечья, еще одной пассажирке 1989 г.р. назначено амбулаторное лечение – у нее медики диагностировали ушибы.

Водитель автомашины “ГАЗ” в момент аварии был трезв, имеет стаж вождения с 1989 года, в результате ДТП не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка, которая установит все обстоятельства и причины происшествия.