Лобовое столкновение в центре Якутска

За уходящую неделю на территории г. Якутска и его пригородах зарегистрировано 18 ДТП с материальным ущербом из них в 2 ДТП получили травмы 3 человека.

19 ноября около 20:35 женщина водитель 1987 г.р. управляя автомашиной «Тойота Пассо Сетте» следуя по проспекту Ленина со стороны ул. Петровского на перекрестке Ленина-Октябрьская при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомашине «Дэу Матиз» под управлением водителя 2000 г.р., следовавшего во встречном направлении.

В результате ДТП травмы получили:

— водитель «Тойота Пассо Сетте» получила травмы в виде ушиба головы и обоих колен, назначено амбулаторное лечение.

— пассажир ТС «Дэу Матиз» мужчина 1999г.р. получил травмы: ушиб мягких тканей грудной клетки слева, ушиб мягких тканей левого бедра, назначено амбулаторное лечение.

Проведенное медосвидетельствование не выявило у водителей факта употребления алкогольных напитков.

По факту ДТП проводится проверка.

Во избежание несчастных случаев на дороге Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям и пассажирам не забывать пристегиваться ремнями безопасности. Ведь согласно статистики, применение ремней безопасности уменьшает риск гибели и тяжёлых травм при фронтальном столкновении в 2-2,5 раза, при боковом — в 1,8 раза, а при опрокидывании — аж в 5 раз.