01.08.2020
00:11
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Опрос

Live-голосование конкурса «Лучший огород Якутии»

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Друзья!

Примите участие в голосовании самого летнего конкурса «Лучший огород Якутии»!

С 1 августа по 7 августа на сайте sakhalife.ru пройдёт голосование и будет определён лучший огород Якутии!

Победитель получит приз от инстаграм-аккаунта @sakhalife.ru!!!

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:

Участник N1. Анна Барашкова

Участник N2. Екатерина Григорьева

Участник N3. Татьяна Кейметинова

Участник N4. Анастасия Никифорова

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Конкурс Лучший огород Якутии🍎🍐🍒🍓🍆🥔🥕🥦🥬🥒🤗 . Участник номер 4 . Расскажу немного о себе😊я Никифорова Анастасия, мама 2 детей, живем в городе, в частном доме, огородом занимаюсь больше 10 лет, как творческий человек решила смастерить из фанеры горшки для цветов, косули, лебеди, муж всегда поддерживает во всех начинаниях, построил большую, теплую теплицу, грядки. Скоро начнем засаливать огурцы, аджику, икру, все со своего огорода😉 . #sakhalife #сахалайф #огородсахалайф #якутия

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Участник N5. Наталья Гаврильевна

Участник N6. Надежда Уарова

Участник N7. Марианна Васильева

Участник N8. Анна Никитина

Участник N9. Оксана Давыдова

Участник N10. Александра Салих

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Конкурс Лучший огород Якутии🍎🍐🍒🍓🍆🥔🥕🥦🥬🥒🤗 . Участник номер 10 . @alexandra_salikh Всем привет!) Ну а как же Лето без огорода 🤷‍♀️ Уменя видать это в крови, тк моя бабушка имела бизнес относительно огорода, прибыль была хорошая💰 Жаль, что я не получила от неё навыков агронома-предпринимателя, улетели они когда мне было 11.. С тех пор огород для меня был только мечтой.✨ и в 2017 я дорвалась до земли матушки 🤤🧟‍♀️ Сейчас, в связи с пандемией, отрываюсь по полной 💪🏻🤓 На продажу ещё не выращиваю , конечно , но видимо все впереди😂 На звание лучший огород Якутии не претендую )) просто хочу сказать, что «молодёжь» тоже увлекается и даже такие творческие люди 🤪 А чем раньше начнёшь все это дело, тем продвинутей и автоматизированней огород у тебя будет ☝🏼😃 Всю рассаду я вырастила сама💪🏻 #сложнономожно тут главное выбрать хорошие семена, а в нашем регионе это сложно сделать 🤷‍♀️ и поэтому лучше не возиться с рассадой, а купить у бабушек на рынке, они то знают какие сорта хорошо плодоносят в нашем капризном климате🤓☝🏼 Следующий LVL — закрутки 😂 P.S. Листай карусельку ⏩ восхищайся🤗 #ребеноквкапусте#морковь#кукуруза#патиссон#томат#редис#баклажан#арбуз#картофель#земляникабаронсолемахер #огородсахалайф#даешьмолодежь#мульча#мульча#мульча

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Участник N11. Полина Степанова

Участник N12. Ирина

Участник N13. Наталья Горохова

Участник N14. Галина Филиппова

Участник N15. Аграфена Николаевна

Участник N16. Арсен Федоров

Участник N17. Ксения Корякина

Участник N18. Нина Веретельникова

Участник N19. Мичийэ Аргунова

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Конкурс Лучший огород Якутии🍎🍐🍒🍓🍆🥔🥕🥦🥬🥒🤗 . Участник номер 19 . Я Аргунова Мичийэ Николаевна. Живу в Мегино-Кангаласском улусе селе Майя. Мать 4 детей. В кадре только младшая дочка. Остальные все на сенокосе. В моем огороде сейчас растет более 40 видов растений. Самые оригинальные это мелория, огурдын 4 вида, кивано, и люффа. Люффа пока плодов не дала. 7 сор кабачков и 3 сорта тыквы. Арбузы уже все съели. Идет второй поток их не сфотала т.к. маленькие. Ну как то так. Шампиньоны тоже свои. . #sakhalife #сахалайф #огородсахалайф #якутия

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Участник N20. Марина Антипина

Участник N21. Феодосия Колесова

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Конкурс Лучший огород Якутии🍎🍐🍒🍓🍆🥔🥕🥦🥬🥒🤗 . Участник номер 21 . Колесова Федосия Гаврильевна . Я к розам хочу, в тот единственный сад, Где лучшая в мире стоит из оград, Где статуи помнят меня молодой, А я их под невскою помню водой. Меня зовут Федосия Гаврильевна, 71 год, вот уже 25ое лето подряд с любовью занимаюсь садом и огородом на даче на Вилюйском тракте. С трепетом и нежностью отношусь к каждому ростку и лепесточку, предлагаю Вам оценить на фотографиях плоды моей любви к родной земле-кормилице. С удовольствием угощаю внуков. Стихотворения великих российских поэтов передают мое очарование природой. . #огородсахалайф #sakhalife #сахалайф #якутия

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Участник N22. Лена Александровна

Участник N23. Зоя Иннокентьевна

Участник N24. Татьяна Иванова

Участник N25. Анна Им

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Конкурс Лучший огород Якутии🍎🍐🍒🍓🍆🥔🥕🥦🥬🥒🤗 . Участник номер 25 . Здравствуйте! Участвую в конкурсе Лучший огород Якутии. Им Анна Петровна, г. Якутск Меня зовут Анна Петровна Им,любительница-огородница. Бабушка 4 внуков.В моем огороде растут различные овощные культуры,цветы,ягоды.Мое украшение дачи это Розы.Их у меня 7 сортов.Помидоров 91куст,кабачков 30 кустов.Тыквы 4 сорта(Мускатно-ореховый,Стофунтовое,Баранесса,Сахарный гигант).Арбузы 5 сортов(Пекинская радость,Самый первый,Ультроскороспелый,Фарао,Золото волици). Эксперементально я посадила 2 вида саженцев Климатиса(Пиилу и Варшавскую ночь).Всем участникам желаею хорошего,богатого урожая 2020г😁🌿🌺🌸🌹🌷🌼 На фото мои внуки и дочь😊 . #огородсахалайф #сахалайф #sakhalife #якутия

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Участник N26. Галина Ефимова

Участник N27. Пелагея Готовцева

Участник N28. Елена Федорова

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Конкурс Лучший огород Якутии🍎🍐🍒🍓🍆🥔🥕🥦🥬🥒🤗 . Участник номер 28 . @sasha_nevsk_ #огородсахалайф #sakhalife #конкурссахалайф #якутия Здравствуйте! Мою бабушку зовут Фёдорова Елена Ивановна. Живёт в Вилюйском улусе, город Вилюйск. У нас большой огород. Каждое лето из разных улусов приезжаем и помогаем по хозяйству. Желаю всем участникам удачи и богатого урожая осенью. 🍆🍅🍠🌞🍂 . #сахалайф

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Голосуйте за самый лучший огород Якутии!!!

(голосовать с одного устройства можно один раз в сутки)

Live-голосование конкурса «Лучший огород Якутии»
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