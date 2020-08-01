Live-голосование конкурса «Лучший огород Якутии»

Live-голосование конкурса «Лучший огород Якутии» Участник N1. Анна Барашкова

Участник N2. Екатерина Григорьева

Участник N3. Татьяна Кейметинова

Участник N4. Анастасия Никифорова

Участник N5. Наталья Гаврильевна

Участник N6. Надежда Уарова

Участник N7. Марианна Васильева

Участник N8. Анна Никитина

Участник N9. Оксана Давыдова

Участник N10. Александра Салих

Участник N11. Полина Степанова

Участник N12. Ирина

Участник N13. Наталья Горохова

Участник N14. Галина Филиппова

Участник N15. Аграфена Николаевна

Участник N16. Арсен Федоров

Участник N17. Ксения Корякина

Участник N18. Нина Веретельникова

Участник N19. Мичийэ Аргунова

Участник N20. Марина Антипина

Участник N21. Феодосия Колесова

Участник N22. Лена Александровна

Участник N23. Зоя Иннокентьевна

Участник N24. Татьяна Иванова

Участник N25. Анна Им

Участник N26. Галина Ефимова

Участник N27. Пелагея Готовцева

Участник N28. Елена Федорова Архив опросов Смотреть результаты Загрузка ... Загрузка ...

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