Литературный салон «Мимуоза» приглашает всех желающих

31 марта Ассоциация писателей Республики Саха (Якутия) и Литературный музей им. П.А. Ойунского приглашает всех желающих к участию в литературном салоне «Мимуоза». В литературный вечер прозвучат стихи и рассказы в исполнении писателей Якутии, песни на слова якутских поэтов и новости из жизни литературной среды.

Вечер состоится в Литературном музее им. П.А. Ойунского по адресу: г. Якутск, ул. Октябрьская, 10.

Мероприятие начнется с 17:00 часов.