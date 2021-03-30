30.03.2021
17:15
85

Культура

Литературный салон «Мимуоза» приглашает всех желающих

31 марта Ассоциация писателей Республики Саха (Якутия) и Литературный музей им. П.А. Ойунского приглашает всех желающих к участию в  литературном салоне «Мимуоза». В литературный вечер прозвучат стихи и рассказы в исполнении писателей Якутии, песни на слова якутских поэтов и новости из жизни литературной среды. 

Вечер состоится в Литературном музее им. П.А. Ойунского по адресу: г. Якутск, ул. Октябрьская, 10.

Мероприятие начнется с 17:00 часов.

Фото: Пресс-центр министерства культуры и духовного развития РС (Я)
Источник: Пресс-центр министерства культуры и духовного развития РС (Я)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх