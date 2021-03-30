30.03.2021
17:15
85
Культура
Литературный салон «Мимуоза» приглашает всех желающих
31 марта Ассоциация писателей Республики Саха (Якутия) и Литературный музей им. П.А. Ойунского приглашает всех желающих к участию в литературном салоне «Мимуоза». В литературный вечер прозвучат стихи и рассказы в исполнении писателей Якутии, песни на слова якутских поэтов и новости из жизни литературной среды.
Вечер состоится в Литературном музее им. П.А. Ойунского по адресу: г. Якутск, ул. Октябрьская, 10.
Мероприятие начнется с 17:00 часов.
Фото: Пресс-центр министерства культуры и духовного развития РС (Я)
Источник: Пресс-центр министерства культуры и духовного развития РС (Я)
#Литературный салон "Мимуоза" приглашает всех желающих#республика саха (якутия)#рся#Саха#Якутия#Якутск
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