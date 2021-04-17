Литературный музей Якутии в память о Юрии Шамшурине

«Север – это моя кровная тема», — говорил писатель, переводчик Юрий Шамшурин. Юрий Иванович родился 18 января 1921 года в г. Черемхово Иркутской области, умер 27 февраля 1973 года в Москве. Похоронен в Якутске. Участник Великой Отечественной войны. Член Союза писателей СССР с 1954 года.

С Якутией судьба его связала в 1934 г., когда семья переехала в Амгу, где прошло детство Юрия Ивановича. Он учился в Якутском педагогическом институте, трудовую деятельность начал в Заполярье на Быковском рыбном заводе, работал над романом «Счастье в твоих руках» в Кобяйском районе. Был инструктором Якутского обкома ВЛКСМ, собственным корреспондентом газет “Социалистическая Якутия” и “Молодёжь Якутии”, редактором Якутского комитета радиовещания, редактором журнала “Полярная звезда”.

21 апреля с 11.00 часов Литературный музей им. П.А. Ойунского проводит онлайн-мероприятие, посвященное 100-летию Ю.И. Шамшурина и просит всех, кто помнит семью Шамшуриных, изучает произведения Юрия Ивановича, присоединиться к нам. Контактный тел: 8 924 166 97 18 (ватсап), эл. почта efr.56@mail.ru или по тел.:428912. https://us02web.zoom.us/j/86108595703?pwd=L0JkU2NxNUJZUnZhZGVEejNlcG42Zz09

Идентификатор конференции: 861 0859 5703

Код доступа: 330822