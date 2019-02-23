Литературная премия — произведениям о Дальнем Востоке 

Впервые в этом году Премия им. В.К. Арсеньева будет присуждаться за лучшие произведения отечественных авторов на тему Дальнего Востока. На соискание могут быть выдвинуты романы, повести, сборники повестей или рассказов, а также документальная проза и мемуары. Не имеет значение место жительство автора, главное – писать на русском языке.

Дальний Восток – один из главных геополитических проектов России, который стартовал еще в XIX веке и продолжается сегодня. Недаром Президент Российской Федерации В.В. Путин назвал его развитие национальным приоритетом России на весь XXI век.

Макрорегион, богатый природными ресурсами и устойчивыми связями с Азиатско-Тихоокеанским регионом, особо ценен для страны и своими жителями – носителями особого «дальневосточного характера», в котором активность и предприимчивость сочетаются с патриотизмом и романтичным взглядом на мир.

Уникален Дальний Восток и своим географическим, ландшафтным и природным разнообразием. Богатая, неповторимая природа Приамурья, Сахалина, Камчатки, Приморья восхищает всех, кто живет рядом, осваивает и изучает ее.

Дальневосточный регион не раз покорял сердца великих русских классиков — Фрегат «Паллада» И. А. Гончарова, «На Востоке» С. В. Максимова, «Шаг за шагом» И. В. Федорова-Омулевского, «Остров Сахалин» А. П. Чехова.

Вдохновляет Дальний Восток литераторов и сегодня. Именно поэтому было принято решение об учреждении премии.

Жюри конкурса выберет лучшие работы в трех номинациях «Длинная проза», «Короткая проза», «Проза для детей». Шорт-лист основных премий – не более 5 произведений.

С 1-го февраля начался прием работ на соискание общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева учрежденной по инициативе Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации — полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева.

Основная задача премии дать возможность современным авторам рассказать о Дальнем Востоке жителям России и мира, тем самым, привлекая культурный интерес к Дальнему Востоку, как территории приоритетного развития XXI века.

Календарь премии

1 февраля 2019 года – объявлена Премия «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева;

До 30 июня 2019 года — прием работ на соискание Премии;

30 сентября 2019 года — объявление длинного списка;

30 ноября 2019 года — объявление списка финалистов;

Декабрь 2019 года – объявление произведений-лауреатов.

Сайт премии: премияарсеньева.рф

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