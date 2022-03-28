Литературная экспедиция якутских писателей

В Алданском районе с 23 по 25 марта в рамках празднования 100-летия образования Якутской АССР прошли Дни якутской литературы. Писатели, публицисты и журналисты республики провели творческие встречи, мастер-классы, презентации книг и литературные дискуссии.

Такой встречи Алдан ждал почти 40 лет!

Когда-то творческие литературные десанты были неотъемлемой частью духовной жизни Якутии. Алданцы всегда любили читать, встречаться в литературных гостиных, обсуждать и классику, и книжные новинки. В читальных залах библиотек не было свободного места. Алдан был богат на литературное творчество, здесь в свое время жили и творили знаменитые на всю Россию писатели – Семен Данилов, Антонина Коптяева. Герои книги “Золотой ручей” Николая Якутского жили и трудились в Алдане. Писали об Алдане Эдуард Багрицкий, Юрий Сергеев, Евгений Евтушенко. Максим Горький переписывался со старателями Алдана. Часто заглядывали сюда и якутские поэты, писатели.

Последняя творческая встреча состоялась в конце 80-х годов прошлого столетия. И вот спустя столько лет Алданская библиотека им. Н. А. Некрасова встретила гостей.

Нас встретила обновленная, очень хорошая библиотека. Современный ремонт, и дело даже не в том, сколько потрачено времени и как это сделано (стильно, модельно), а дело в том, что люди, которые здесь трудятся – любят свою работу, отдаются ей полностью и понимают те современные проблемы, которые стоят перед библиотекарями. А писателям без библиотекарей, без библиотек – никуда. Они являются тем звеном, которое соединяет нас с читателями, – высказала свои первые впечатления от встречи председатель Союза писателей Якутии, народный поэт республики Наталья Харлампьева. – Алдан – один из районов, имеющих давнюю историю, которая крепко связана с якутскими писателями. И эту литературную подоплеку, и связь захотелось оживить. Свой проект мы посвятили 100-летию автономии ЯАССР. Наверное, в связи с этим юбилеем мы должны прочувствовать, насколько прочны наши не только экономические, материальные связи, но прежде всего, духовные и литературные. Для возобновления и укрепления этих связей мы и приехали сюда.

То, что люди соскучились по живым встречам, стало очевидно, когда зал был заполнен до отказа в день открытия. Этот литературный десант стал первым крупным мероприятием, которое прошло в обновленной модельной библиотеке. Как отметил Игорь Сахно, заместитель главы муниципального образования «Алданский район» по социальным вопросам, дистанционные встречи имеют свои преимущества, но личное общение заменить ничем нельзя.

Зачастую, когда мы думаем о материальных благах, духовная составляющая уходит на дальний план, а отсутствие духовности – знакомство с музыкой, литературой, изобразительным искусством может принести гораздо больше негативных последствий, чем отсутствие сахара или гречки в магазинах. Я уверен, что такие мероприятия как раз развивают духовность и делают нас внутренне богаче.

Важность мероприятия для жителей района отметила директор библиотеки им. Н. А. Некрасова Наталья Речистер.

Нам очень повезло, что такой творческий десант состоится в нашей библиотеке. Хочу сказать, что наша якутская литература является народным достоянием республики. И сегодня происходит историческое событие. Я очень надеюсь, что эти три дня творческих встреч вдохновят вас на написание новых произведений, которые мы с удовольствием будем читать, изучать, пропагандировать. Надеюсь, что Якутия станет центром литературной жизни России.

Дни якутской литературы в Алдане стали совместным проектом Якутской республиканской общественной организации «Союз писателей Якутии», Межпоселенческой центральной районной библиотеки им. Н. А. Некрасова и Управления культуры и искусства Алданского района. На встречу с алданцами вместе с Натальей Харлампьевой приехали народный писатель Якутии Николай Лугинов, поэт и публицист Гаврил Андросов, прозаик и журналист Аграфена Кузьмина. Авторы представили свои книги, читали стихи и прозу, отвечали на множество вопросов слушателей. “Как будет развиваться якутская литература?”, “Оказывается ли помощь и поддержка начинающим писателям?”, “Над чем сейчас работают авторы?”, “Пишут они только на якутском или также на русском языках?”, “Кто переводит их произведения на русский язык?”.

Раньше, когда существовала прекрасная русская переводческая школа, издательства работали с переводчиками, платили им, тогда переводы публиковались. А сейчас перевод – это личное дело автора, от того, как он сможет это организовать, очень много зависит, – высказала свою точку зрения народный поэт Якутии Наталья Харлампьева. – Национальным писателям, будь то якут, аварец, татарин – очень трудно переводиться на русский язык и на другие языки мира. Потому что людей, которые бы владели в совершенстве двумя языками очень мало. Перевод стихов – это отдельная тема.

Когда говорят, что после перевода меняется смысл – это не так, – продолжил тему народный писатель Якутии Николай Лугинов. – Мы работаем с переводчиками в очень тесном контакте. И каждый раз это очень большой труд. И подумайте сами, мы же с вами читаем Дюма, Драйзера, Золя не в подлиннике, а в переводе. Пушкина, Толстого, Достоевского весь мир читает в переводе. Если бы этого не было, мы бы с вами были отрезаны друг от друга и жили в изоляции.

Николай Лугинов – автор 11 книг. Самые известные произведения – “Таас Тумус”, “Дом над речкой”. По его книге “По велению Чингисхана” в 2009 году снят художественный фильм «Тайна Чингис Хаана». Кинофильм совместного производства России, Монголии и США является первым широкомасштабным проектом якутского кино.

После обеда состоялась встреча с литературными объединениями города Алдана: “Самородок” и “Возрождение”.

Впервые алданские авторы (всего пять человек) объединились в творческий союз в 2015-м году, – рассказала руководитель литературного объединения “Самородок” Вера Тихонова, – сегодня нас много, и мы очень разные. Наши авторы участвуют и в республиканских, и в российских конкурсах. Четвертый год мы участвуем во всероссийском конкурсе “Герои Победы”. И в 2019-м, и в 2020-м годах мы были в числе победителей.

В течение трех часов длилась творческая встреча. Авторы читали свои стихи, обсуждали произведения. Мастера давали свои рекомендации.

В этот же день были подведены итоги районного сетевого марафона, организованного специалистами библиотеки им. Н. А. Некрасова “Звенящее слово: литературные параллели”. Участники марафона – жители Алданского района, студенты Алданского политехникума, учащиеся школ г. Алдана, поселков Солнечный и Лебединый прислали свои видеоролики со стихами и прозой якутских авторов.

На следующий день экспедиция отправилась в город Томмот. Встретились якутские авторы с общественностью и участниками литературного объединения “Перекресток”. Организатором и бессменным руководителем объединения уже более 10 лет является учитель русского языка и литературы школы №8 г. Томмота, талантливейшая поэтесса, член Союза Писателей России Елена Овчарова. Встреча началась с просмотра видеоролика, снятого с помощью «ветеранов» ЛитО «Перекрёсток» и новичков. С экрана прозвучали признания в любви родному литературному объединению от выпускников разных лет и от учеников школы №8, занимающихся в «Перекрёстке» сейчас. Елена Овчарова коротко напомнила гостям историю создания и становления ЛитО и его роль в формировании у подростков хорошего литературного вкуса и умения наслаждаться высокой литературой. Затем обновлённый состав ЛитО представил на суд зрителей литературно-музыкальную композицию, посвящённую 105-летию народного поэта Якутии С. П. Данилова. Гостей приятно удивила яркая эмоциональность подростков, глубина их проникновения в поэтические образы Данилова.

Нам ребята показали композицию, основанную на произведениях народного поэта Якутии Семена Данилова. Это было удивительно. Отрадно, что ребятам очень повезло с педагогом. Не каждая школа может славиться таким творческим коллективом. А Елена Степановна – фанат своего дела, «больна литературой», и она сумела привить ребятам любовь к книгам, видно, что у них горят глаза, когда они читают стихи. Это радует и мне очень понравилось, – поделилась впечатлениями член Союза писателей России, прозаик, обозреватель газеты «Саха Сирэ» Аграфена Кузьмина.

Аграфена – молодой автор. Уверена, что Якутия сегодня является литературным регионом, потому что старшее поколение писателей всегда активно работало с молодежью.

Именно Наталья Ивановна Харлампьева в 2004 году организовала совещание молодых литераторов. Первое такое совещание было в 1947-м году, последнее в 80-х годах прошлого века. Представляете, какой разрыв во времени. И сейчас совещания проводятся на постоянной основе – мы растем на этих мероприятиях. А что касается литературы, то для нас это как дорога в жизнь. Именно через литературу человек узнает мир, узнает себя.

Встреча в Томмоте получилась очень теплой и живой. Ребята задавали вопросы о литературе, о поэзии. Мастера делились мнением о путях развития литературы, говорили о том, как важно молодое поколение научить ценить книгу.

Любовь к литературе может начаться именно в юности с любовной литературы. Это не обязательно любовь к другому человеку, но и любовь к родине, земле, друзьям, тем людям, которые тебе помогли когда-то, к семье и детям, – высказала мнение Наталья Харлампьева. – Сейчас говорят, что стали мало читать, но библиотекари мне говорят – читают. И сегодня вопрос стоит не в том, сколько читать, а ЧТО читать. Молодым нужно прежде всего читать классику. Читать бумажные книги. Если вы не прочли повести Тургенева, стихи Некрасова, если вы не знаете стихов Ахматовой о любви, не приоткрыли томик Достоевского, то вы будете обделены той помощью и поддержкой, которую дает живое слово. Умение читать книгу, возвращаться к ней, перечитывать – надо воспитывать уже сегодня. Без этого очень сложно будет жить.

Поддержал Наталью Ивановну и Николай Лугинов:

Прошли тридцать страшных лет, когда самый читающий народ в мире обратил внимание на поддельные ценности. И это стало сильным ударом для нас всех. Но удивительно, что эти десятилетия безвременья не отвратили нашу молодежь от чтения. И это радует и вселяет надежду.

Внимательно и трепетно участники творческой встречи слушали выступления Н. Лугинова, Г. Андросова, А. Кузьминой и Н. Харлампьевой. Домой уходили с книгами, подаренными им якутскими писателями, с автографами авторов.

В последний день пребывания десанта якутских писателей на алданской земле в модельной библиотеке им. Н. А. Некрасова смотрели фильм “Надо мною солнце не садится” по произведению Николая Лугинова “Таас Тумус”. Учащиеся вечерней школы и Алданской гимназии активно включились в обсуждение, говорили об эмоциях и чувствах, вызванных фильмом, анализировали поступки героев, взаимоотношения со старшим поколением. Говорили, о чем заставил задуматься фильм.

Я рад и удивлен тому, что вы так глубоко прочувствовали и поняли суть моего рассказа. Что вы с таким интересом смотрели фильм и обсуждали его. И вынесли из него главное – жизнь тогда будет полной, когда человек будет думать о другом человеке, будет наполнен состраданием и духовностью. У нас великая и многонациональная страна, у нас богатые культурные и духовные традиции. Гордитесь своей великой родиной, гордитесь своими предками, своей землей, своей армией. Храните все это. И читайте. Русская литература – самая великая в мире. Вам повезло, что вы можете ее читать на родном языке. И читайте писателей, которые живут с вами на одной земле. Ведь когда человек перестает читать – он перестает быть человеком.

После экспедиция отправилась в эвенкийский поселок Хатыстыр, где писатели встретились с местными жителями, презентовали им свои книги, дискутировали о том, что сегодня должна давать читателю современная национальная литература. Подвела итоги поездки в Алданский район Наталья Харлампьева: