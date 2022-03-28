Литературная экспедиция якутских писателей
В Алданском районе с 23 по 25 марта в рамках празднования 100-летия образования Якутской АССР прошли Дни якутской литературы. Писатели, публицисты и журналисты республики провели творческие встречи, мастер-классы, презентации книг и литературные дискуссии.
Такой встречи Алдан ждал почти 40 лет!
Когда-то творческие литературные десанты были неотъемлемой частью духовной жизни Якутии. Алданцы всегда любили читать, встречаться в литературных гостиных, обсуждать и классику, и книжные новинки. В читальных залах библиотек не было свободного места. Алдан был богат на литературное творчество, здесь в свое время жили и творили знаменитые на всю Россию писатели – Семен Данилов, Антонина Коптяева. Герои книги “Золотой ручей” Николая Якутского жили и трудились в Алдане. Писали об Алдане Эдуард Багрицкий, Юрий Сергеев, Евгений Евтушенко. Максим Горький переписывался со старателями Алдана. Часто заглядывали сюда и якутские поэты, писатели.
Последняя творческая встреча состоялась в конце 80-х годов прошлого столетия. И вот спустя столько лет Алданская библиотека им. Н. А. Некрасова встретила гостей.
- Нас встретила обновленная, очень хорошая библиотека. Современный ремонт, и дело даже не в том, сколько потрачено времени и как это сделано (стильно, модельно), а дело в том, что люди, которые здесь трудятся – любят свою работу, отдаются ей полностью и понимают те современные проблемы, которые стоят перед библиотекарями. А писателям без библиотекарей, без библиотек – никуда. Они являются тем звеном, которое соединяет нас с читателями, – высказала свои первые впечатления от встречи председатель Союза писателей Якутии, народный поэт республики Наталья Харлампьева. – Алдан – один из районов, имеющих давнюю историю, которая крепко связана с якутскими писателями. И эту литературную подоплеку, и связь захотелось оживить. Свой проект мы посвятили 100-летию автономии ЯАССР. Наверное, в связи с этим юбилеем мы должны прочувствовать, насколько прочны наши не только экономические, материальные связи, но прежде всего, духовные и литературные. Для возобновления и укрепления этих связей мы и приехали сюда.
То, что люди соскучились по живым встречам, стало очевидно, когда зал был заполнен до отказа в день открытия. Этот литературный десант стал первым крупным мероприятием, которое прошло в обновленной модельной библиотеке. Как отметил Игорь Сахно, заместитель главы муниципального образования «Алданский район» по социальным вопросам, дистанционные встречи имеют свои преимущества, но личное общение заменить ничем нельзя.
- Зачастую, когда мы думаем о материальных благах, духовная составляющая уходит на дальний план, а отсутствие духовности – знакомство с музыкой, литературой, изобразительным искусством может принести гораздо больше негативных последствий, чем отсутствие сахара или гречки в магазинах. Я уверен, что такие мероприятия как раз развивают духовность и делают нас внутренне богаче.
Важность мероприятия для жителей района отметила директор библиотеки им. Н. А. Некрасова Наталья Речистер.
- Нам очень повезло, что такой творческий десант состоится в нашей библиотеке. Хочу сказать, что наша якутская литература является народным достоянием республики. И сегодня происходит историческое событие. Я очень надеюсь, что эти три дня творческих встреч вдохновят вас на написание новых произведений, которые мы с удовольствием будем читать, изучать, пропагандировать. Надеюсь, что Якутия станет центром литературной жизни России.
Дни якутской литературы в Алдане стали совместным проектом Якутской республиканской общественной организации «Союз писателей Якутии», Межпоселенческой центральной районной библиотеки им. Н. А. Некрасова и Управления культуры и искусства Алданского района. На встречу с алданцами вместе с Натальей Харлампьевой приехали народный писатель Якутии Николай Лугинов, поэт и публицист Гаврил Андросов, прозаик и журналист Аграфена Кузьмина. Авторы представили свои книги, читали стихи и прозу, отвечали на множество вопросов слушателей. “Как будет развиваться якутская литература?”, “Оказывается ли помощь и поддержка начинающим писателям?”, “Над чем сейчас работают авторы?”, “Пишут они только на якутском или также на русском языках?”, “Кто переводит их произведения на русский язык?”.
- Раньше, когда существовала прекрасная русская переводческая школа, издательства работали с переводчиками, платили им, тогда переводы публиковались. А сейчас перевод – это личное дело автора, от того, как он сможет это организовать, очень много зависит, – высказала свою точку зрения народный поэт Якутии Наталья Харлампьева. – Национальным писателям, будь то якут, аварец, татарин – очень трудно переводиться на русский язык и на другие языки мира. Потому что людей, которые бы владели в совершенстве двумя языками очень мало. Перевод стихов – это отдельная тема.
- Когда говорят, что после перевода меняется смысл – это не так, – продолжил тему народный писатель Якутии Николай Лугинов. – Мы работаем с переводчиками в очень тесном контакте. И каждый раз это очень большой труд. И подумайте сами, мы же с вами читаем Дюма, Драйзера, Золя не в подлиннике, а в переводе. Пушкина, Толстого, Достоевского весь мир читает в переводе. Если бы этого не было, мы бы с вами были отрезаны друг от друга и жили в изоляции.
Николай Лугинов – автор 11 книг. Самые известные произведения – “Таас Тумус”, “Дом над речкой”. По его книге “По велению Чингисхана” в 2009 году снят художественный фильм «Тайна Чингис Хаана». Кинофильм совместного производства России, Монголии и США является первым широкомасштабным проектом якутского кино.
После обеда состоялась встреча с литературными объединениями города Алдана: “Самородок” и “Возрождение”.
- Впервые алданские авторы (всего пять человек) объединились в творческий союз в 2015-м году, – рассказала руководитель литературного объединения “Самородок” Вера Тихонова, – сегодня нас много, и мы очень разные. Наши авторы участвуют и в республиканских, и в российских конкурсах. Четвертый год мы участвуем во всероссийском конкурсе “Герои Победы”. И в 2019-м, и в 2020-м годах мы были в числе победителей.
В течение трех часов длилась творческая встреча. Авторы читали свои стихи, обсуждали произведения. Мастера давали свои рекомендации.
В этот же день были подведены итоги районного сетевого марафона, организованного специалистами библиотеки им. Н. А. Некрасова “Звенящее слово: литературные параллели”. Участники марафона – жители Алданского района, студенты Алданского политехникума, учащиеся школ г. Алдана, поселков Солнечный и Лебединый прислали свои видеоролики со стихами и прозой якутских авторов.
На следующий день экспедиция отправилась в город Томмот. Встретились якутские авторы с общественностью и участниками литературного объединения “Перекресток”. Организатором и бессменным руководителем объединения уже более 10 лет является учитель русского языка и литературы школы №8 г. Томмота, талантливейшая поэтесса, член Союза Писателей России Елена Овчарова. Встреча началась с просмотра видеоролика, снятого с помощью «ветеранов» ЛитО «Перекрёсток» и новичков. С экрана прозвучали признания в любви родному литературному объединению от выпускников разных лет и от учеников школы №8, занимающихся в «Перекрёстке» сейчас. Елена Овчарова коротко напомнила гостям историю создания и становления ЛитО и его роль в формировании у подростков хорошего литературного вкуса и умения наслаждаться высокой литературой. Затем обновлённый состав ЛитО представил на суд зрителей литературно-музыкальную композицию, посвящённую 105-летию народного поэта Якутии С. П. Данилова. Гостей приятно удивила яркая эмоциональность подростков, глубина их проникновения в поэтические образы Данилова.
- Нам ребята показали композицию, основанную на произведениях народного поэта Якутии Семена Данилова. Это было удивительно. Отрадно, что ребятам очень повезло с педагогом. Не каждая школа может славиться таким творческим коллективом. А Елена Степановна – фанат своего дела, «больна литературой», и она сумела привить ребятам любовь к книгам, видно, что у них горят глаза, когда они читают стихи. Это радует и мне очень понравилось, – поделилась впечатлениями член Союза писателей России, прозаик, обозреватель газеты «Саха Сирэ» Аграфена Кузьмина.
Аграфена – молодой автор. Уверена, что Якутия сегодня является литературным регионом, потому что старшее поколение писателей всегда активно работало с молодежью.
- Именно Наталья Ивановна Харлампьева в 2004 году организовала совещание молодых литераторов. Первое такое совещание было в 1947-м году, последнее в 80-х годах прошлого века. Представляете, какой разрыв во времени. И сейчас совещания проводятся на постоянной основе – мы растем на этих мероприятиях. А что касается литературы, то для нас это как дорога в жизнь. Именно через литературу человек узнает мир, узнает себя.
Встреча в Томмоте получилась очень теплой и живой. Ребята задавали вопросы о литературе, о поэзии. Мастера делились мнением о путях развития литературы, говорили о том, как важно молодое поколение научить ценить книгу.
- Любовь к литературе может начаться именно в юности с любовной литературы. Это не обязательно любовь к другому человеку, но и любовь к родине, земле, друзьям, тем людям, которые тебе помогли когда-то, к семье и детям, – высказала мнение Наталья Харлампьева. – Сейчас говорят, что стали мало читать, но библиотекари мне говорят – читают. И сегодня вопрос стоит не в том, сколько читать, а ЧТО читать. Молодым нужно прежде всего читать классику. Читать бумажные книги. Если вы не прочли повести Тургенева, стихи Некрасова, если вы не знаете стихов Ахматовой о любви, не приоткрыли томик Достоевского, то вы будете обделены той помощью и поддержкой, которую дает живое слово. Умение читать книгу, возвращаться к ней, перечитывать – надо воспитывать уже сегодня. Без этого очень сложно будет жить.
Поддержал Наталью Ивановну и Николай Лугинов:
- Прошли тридцать страшных лет, когда самый читающий народ в мире обратил внимание на поддельные ценности. И это стало сильным ударом для нас всех. Но удивительно, что эти десятилетия безвременья не отвратили нашу молодежь от чтения. И это радует и вселяет надежду.
Внимательно и трепетно участники творческой встречи слушали выступления Н. Лугинова, Г. Андросова, А. Кузьминой и Н. Харлампьевой. Домой уходили с книгами, подаренными им якутскими писателями, с автографами авторов.
В последний день пребывания десанта якутских писателей на алданской земле в модельной библиотеке им. Н. А. Некрасова смотрели фильм “Надо мною солнце не садится” по произведению Николая Лугинова “Таас Тумус”. Учащиеся вечерней школы и Алданской гимназии активно включились в обсуждение, говорили об эмоциях и чувствах, вызванных фильмом, анализировали поступки героев, взаимоотношения со старшим поколением. Говорили, о чем заставил задуматься фильм.
- Я рад и удивлен тому, что вы так глубоко прочувствовали и поняли суть моего рассказа. Что вы с таким интересом смотрели фильм и обсуждали его. И вынесли из него главное – жизнь тогда будет полной, когда человек будет думать о другом человеке, будет наполнен состраданием и духовностью. У нас великая и многонациональная страна, у нас богатые культурные и духовные традиции. Гордитесь своей великой родиной, гордитесь своими предками, своей землей, своей армией. Храните все это. И читайте. Русская литература – самая великая в мире. Вам повезло, что вы можете ее читать на родном языке. И читайте писателей, которые живут с вами на одной земле. Ведь когда человек перестает читать – он перестает быть человеком.
После экспедиция отправилась в эвенкийский поселок Хатыстыр, где писатели встретились с местными жителями, презентовали им свои книги, дискутировали о том, что сегодня должна давать читателю современная национальная литература. Подвела итоги поездки в Алданский район Наталья Харлампьева:
- Мне показалось, что именно сейчас настало время поэзии, время стихов, литературы… Такие встречи очень нужны и очень важны для автора – еще раз задумываешься об ответственности за слово, радуешься, когда благодарят за стихи, понимаешь твердость духовных начал народа…
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