Литературная экспедиция Натальи Харлампьевой по трем улусам

«ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ»: экспедиция началась!

Как известно март в Якутии самое лучшее время для путешествий и поездок, по зимникам быстрее, чем по асфальту можно доехать до самых дальних поселков. Союз писателей Якутии в эти дни начал литературную экспедицию «Писатель и время», посвященную 100-летию автономии ЯАССР. Вот уже два года, как люди перестали встречаться друг с другом, все совещания и культурные мероприятия проходили в режиме онлайн. За это время читатели соскучились по живому писательскому слову, да и сами писатели давно уж не виделись со своими читателями. Экспедицию «Писатель и время» начала председатель Союза писателей Якутии, народный поэт Якутии Наталья Харлампьева. Она в эти дни побывала в Усть-Алданском, Таттинском и Чурапчинском улусах. На этих встречах не только читались стихи и шли разговоры о поэзии и литературе, но и о жизни, сегодняшней ситуации, о прошлом и будущем республики. Слово самой Наталье Ивановне.

— Наша экспедиция задумана до конца года, многие наши писатели планируют встречи с читателями. Моя поездка- это только начало. Хотя за несколько дней организовать и выступить на 12 встречах с читателями дело непростое. Большая благодарность управлениям культуры улусов, центральным районным библиотекам, без них вряд ли бы эти встречи состоялись. Читатели проголодались по слову писателя, по поэзии, было много вопросов, состоялись интересные беседы. У меня было такое чувство, что люди очень ждали этих встреч, начиная с глав улусов, заканчивая школьниками, гимназистами. С большим интересом они узнали, что Союз писателей Якутии подготовил к 100-летию автономии подарочную книгу «Якутский век», в которую вошли труды трех наших великих писателей – «Письмо к интеллигенции» А.Е.Кулаковского, «Столетний план» П.А.Ойунского и доклад на конгрессе народа саха в 1992 году Софрона Данилова. В эту книгу по сути дела вошли гениальные предвидения, вещие слова, конкретные выкладки наших писателей, охватывающие весь ХХ век. Прикосновение к этим произведениям и документам, говорящих о будущем народа саха, как никогда нужно нам сегодня. Наши классики умели сказать нужное слово, которого требовало время. Книга печатается в Новосибирске, скоро мы получим ее. Я должна сказать, что селяне хорошо понимают сегодняшнюю политическую ситуацию, было ясно, что они за победу. Ведь это случилось в то самое время, в котором мы живем и не реагировать на эти вызовы мы не можем. Мне показалось, что именно сейчас настало время поэзии, время стихов, с такой жадностью мои читатели слушали стихи о любви, о родине, в которых есть раздумья о будущем народа… Такие встречи очень нужны и очень важны для поэта – еще раз задумываешься об ответственности за слово, радуешься, когда благодарят за стихи, понимаешь твердость духовных начал народа…

На следующей неделе писатели собираются выезжать в Алдан, посетить Томмот и село Хатыстыр. Встречи пройдут в рамках экспедиции «Писатель и время». Эта поездка будет исторической, Дни якутской литературы в Алдане проводились в середине 80-ых годов прошлого века. Писателей там ждут и нет никакого сомнения, что встречи будут полны взаимного интереса и новых совместных планов.