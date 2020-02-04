Лишнее фото на телефон дорого обошлось якутянке

Следственным управлением МУ МВД России «Якутское» завершено расследование уголовного дела по обвинению 28-летней женщины, которая выполняла обязанности специалиста продаж и обслуживания регионального филиала сотового оператора в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

Следствием установлено, что в течение 3 месяцев экс-сотрудница компании, пользуясь своим служебным положением, произвела копирование персональных данных некоторых клиентов путем фотосъемки на свой сотовый телефон. После чего данной информацией поделилась с малознакомым мужчиной, с которым познакомилась в сети интернет.

Приняв во внимание полное раскаяние подсудимой, суд прекратил уголовное преследование по нереабилитирующим основаниям и назначил ей наказание в виде денежного штрафа с установлением срока оплаты – 2 месяца.