Лишенники, бойтесь, “Автоураган” видит все!

Информируем, что за четыре года на территории Республики Саха (Якутия) лишены права управления транспортными средствами 13233 водителей, подвергнуты административному аресту — 6856 водителей. В настоящее время в подразделения Госавтоинспекции этими нарушителями сдано 11036 водительских удостоверений, 2197 человек уклоняются от сдачи водительских удостоверений.

За 9 месяцев текущего года в республике лишены права управления 2289 водителей, подвергнуты административному аресту — 1398 водителей. За этот период сдано 1511 водительских удостоверений, 778 водителей уклоняются выполнения требований по сдаче документов.

Отметим, что новый комплекс на патрульных автомобилях ДПС “АвтоУраган МС” в режиме реального времени вычисляет водителей, лишенных права управления в потоке и автоматически передает данные сотрудникам Госавтоинспекции.

В соответствии с частью 2 статьи 12.7 КоАП РФ, за управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами предусмотрено наказание в виде наложения административного штрафа в размере 30.000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

По части 4 статьи 12.7 КоАП РФ за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, если такое действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, нарушителю грозит административный штраф в размере от 50.000 до 100.000 рублей либо обязательные работы на срок от 150 до 200 часов.

За управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость, предусмотрена уголовная ответственность по статье 264.3 УК РФ.

Согласно части 2 статьи 32.7 КоАП РФ, в случае уклонения лица, лишенного специального права, от сдачи соответствующего удостоверения (специального разрешения) или иных документов, срок лишения специального права прерывается. Течение прерванного срока лишения специального права продолжается со дня сдачи лицом либо изъятия у него соответствующего удостоверения (специального разрешения) или иных документов, а равно получения органом, исполняющим этот вид административного наказания, заявления лица об утрате указанных документов.

В целях профилактики совершения новых административных правонарушений, преступлений Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия) настоятельно просит лиц, лишенных права управления транспортными средствами сдать водительские удостоверения или заявить об их утрате для исчисления срока лишения и не садиться за руль до возврата водительского удостоверения.