Лишь по счастливой случайности удалось избежать трагедии

❗️В среду, 12 апреля, в Якутске едва не произошел трагический случай. Инцидент произошел днем, возле дома на ул. Богдана Чижика, 20.

7-летний мальчик шел по тротуару, когда неожиданно на него сверху упал снег. Как оказалось, в этот день управляющая компания «Арсенал плюс» организовала уборку снега с крыши дома. Как сообщают жильцы, при этом ограждающей ленты, каких-либо предупреждающих знаков не установили. Когда все произошло, наемные рабочие быстренько убежали. Ребенка с рваной раной головы, в шоковом состоянии увезли в Медцентр. Расследованием случая сейчас занимается Следственный комитет.

Мама:

— Ребенок вышел из подъезда и пошел по тротуару. УК в это время чистила снег. На него совсем немного попало, но, видимо, этого хватило, чтобы разбить голову до такой степени. Это произошло буквально за несколько минут. Вышел из дома, дошел до соседнего подъезда и сразу получил травму. Когда на него упало сверху, он еще сперва сел на заборчик, так как ему плохо стало. Снял шапку и увидел, что вся голова в крови. Сразу зашел домой. Я немедленно вызвала скорую. Сама в стрессе. К счастью, быстро приехали. Ему наложили шов в 4 см. Сейчас вот ходим на перевязки, наблюдаемся. Вообще, конечно, повезло, что жив остался. Я просто в шоке. Никаких ограждающих лент, знаков не было.