03.01.2020
12:20
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Желток

Линда в Якутске: Будем зажигать!

Российская певица Линда приехала в столицу Якутии.

Сегодня, 3 января в «Триумфе» встречаемся на фестивале «Золотые хиты — 2000-х» @2000hits_ykt 😍🎉✨ ⠀

❤Цена билета: 999 ₽. ⠀

📲Онлайн — касса: Tesserus.com ⠀

🎫Билеты во всех кассах города. ⠀

⏰Начало: 19:00. ⠀

📲Справки: +7-924-365-77-72. ⠀

@2000hits_ykt

Источник: На правах рекламы.
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