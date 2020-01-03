03.01.2020
12:20
248
Желток
Линда в Якутске: Будем зажигать!
Российская певица Линда приехала в столицу Якутии.
Сегодня, 3 января в «Триумфе» встречаемся на фестивале «Золотые хиты — 2000-х» @2000hits_ykt 😍🎉✨ ⠀
❤Цена билета: 999 ₽. ⠀
📲Онлайн — касса: Tesserus.com ⠀
🎫Билеты во всех кассах города. ⠀
⏰Начало: 19:00. ⠀
📲Справки: +7-924-365-77-72. ⠀
@2000hits_ykt
Источник: На правах рекламы.
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