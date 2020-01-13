Линда побывала на концерте Уутай в Москве

Певица ЛИНДА @lindageyman обожает этническую музыку и самобытную культуру. Во время её приезда в Якутск, продюсер Михаил БАТЮШКИН @mikail_batuyshkin познакомил Линду с Оленой ПОДЛУЖНОЙ @uutai_olena. Кстати, Михаил активно продвигает своих талантливых земляков в Москве. Якутская артистка поразила Линду своим невероятным талантом, бешеной энергетикой и виртуозной игрой на хомусе. Теперь Линда фанатка якутского варгана и горлового пения. Ждём от двух звёзд совместный дуэт.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях:



Whatsapp +7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх