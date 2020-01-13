14.01.2020
04:05
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Светская хроника
Линда побывала на концерте Уутай в Москве
Певица ЛИНДА @lindageyman обожает этническую музыку и самобытную культуру. Во время её приезда в Якутск, продюсер Михаил БАТЮШКИН @mikail_batuyshkin познакомил Линду с Оленой ПОДЛУЖНОЙ @uutai_olena. Кстати, Михаил активно продвигает своих талантливых земляков в Москве. Якутская артистка поразила Линду своим невероятным талантом, бешеной энергетикой и виртуозной игрой на хомусе. Теперь Линда фанатка якутского варгана и горлового пения.
Ждём от двух звёзд совместный дуэт.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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