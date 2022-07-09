Лина Малина: празднуем три свадьбы

Лина Малина опубликовала в соцсети:

В День Любви, Семьи и Верности мы участвовали во впервые проводимом в республике Семейном фестивале 😍😘

Так совпало, что в этом году старший брат мужа празднует 10-ую годовщину — розовую свадьбу, а мы 5-ую годовщину — деревянную свадьбу, а младший новобрачный 🤩

Три семьи братьев Ноговицыных. Трое Ноговицыных. @linamalina.life