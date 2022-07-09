09.07.2022
11:46
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Светская хроника

Лина Малина: празднуем три свадьбы

Лина Малина опубликовала в соцсети:

В День Любви, Семьи и Верности мы участвовали во впервые проводимом в республике Семейном фестивале 😍😘

Так совпало, что в этом году старший брат мужа празднует 10-ую годовщину — розовую свадьбу, а мы 5-ую годовщину — деревянную свадьбу, а младший новобрачный 🤩

Три семьи братьев Ноговицыных. Трое Ноговицыных. @linamalina.life

Фото: Соцсети
Источник: Соцсети

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