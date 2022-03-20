Лилия Трофимова — абсолютный победитель конкурса «Учитель года – 2022»

В субботу, 19 марта состоялось торжественное закрытие городского конкурса профессионального мастерства «Учитель года — 2022», который объединяет людей, не просто причастных к благородной профессии, но и делающих свое дело творчески, с любовью к детям, вкладывая душу.

В концертном зале Дворца детского творчества имени Ф.И. Авдеевой царила праздничная атмосфера.

Представители городского управления образования, педагогические работники общеобразовательных учреждений города собрались здесь, чтобы выразить свое восхищение участникам профессионального конкурса.

С приветственным словом к конкурсантам обратился начальник Управления образования Окружной администрации города Якутска Алексей Семенов. Он поблагодарил учителей за труд, пожелал оставаться верными своей благородной профессии, двигаться вперед. «Независимо от места, которое вы заняли, конкурс «Учитель года» помог каждому педагогу раскрыться и продемонстрировать своё профессиональное мастерство», — отметил начальник. Алексей Семенов и поблагодарил за поддержку коллективы образовательных учреждений, организаторов, экспертов и спонсоров конкурса.

От имени экспертов выступили Артур Моисеев – учитель истории СОШ №5 имени Н.О. Кривошапкина, победитель республиканского конкурса «Учитель года — 2014», финалист Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2015», Татьяна Ковалевская, учитель начальных классов СОШ №23 имени В.И.Малышкина. Они отметили, что с каждым годом растет мастерство участников, усложняется методика, все получили массу впечатлений, доброжелательные учащиеся школы №23 были очень впечатлены всеми конкурсантами.

После выступлений ведущий пригласил на сцену всех участников педагогического конкурса, которые удостоены высоких наград.

Сегодня этот зал собрал лучших из лучших педагогов городского округа, тех, кто продемонстрировал свое мастерство, педагогический талант и любовь к детям; но конкурс – это соревнование, в котором есть призеры и победители. После этого наступил самый напряжённый, волнующий, торжественный момент – оглашение победителей в номинациях.

Сертификаты Управления образования Окружной администрации города Якутска в торжественной обстановке вручил начальник Управления образования Алексей Семенов.

Победитель в номинации «Эрудиция. Креативность. Активность» — Нина Власова, учитель начальных классов МОБУ СОШ №31

Победитель в номинации «Эффективная методическая практика» — Надежда Корнилова, учитель биологии МОБУ СОШ №10 имени Д. Г. Новопашина

Победитель в номинации «Увлеченность и умение увлечь» — Дарья Кривошапкина, учитель истории и обществознания МАОУ НПСОШ №2.

Сертификат номинанту от Совета директоров города Якутска вручил директор МАОУ СОШ №23 имени В.И. Малышкина и председатель Совета директоров города Якутска Георгий Афонский. Он сказал, что премию с этого года будут вручать ежегодно на заключительном этапе городского конкурса «Учитель года».

Победитель в номинации «Учитель вдохновитель» — Татьяна Радкина, учитель истории и обществознания МОБУ СОШ №18.

Сертификат лауреатам конкурса «Учитель года — 2022» вручила Оксана Мординова, заместитель председателя республиканского комитета профсоюза работников образования и науки РФ. Отрадно отметить, что республиканский комитет профсоюза работников образования и науки РФ учредил три приза.

Лауреат конкурса «Учитель года 2022» — Алексей Алексеев, учитель информатики МОБУ СОШ №26

Лауреат конкурса «Учитель года 2022» — Ирина Бубякина, учитель истории МОБУ СОШ №15

Лауреат конкурса «Учитель года 2022» — Екатерина Софронова, учитель начальных классов МОБУ СОШ №12 .

Зоя Окоёмова, председатель Якутской городской территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ вручила сертификаты лауреата конкурса «Учитель года — 2022». В своем выступлении Зоя Окоемова сказала «Наше городское образование всегда развивается. Мы всегда поддерживаем городской конкурс педагогического мастерства, спасибо всем учителям, отработавшим в течение двух пандемийных лет, не просто не прекращая учебный процесс, а добивались высоких результатов. Учебный процесс не останавливался, проводились олимпиады, дети наши занимали призовые места».

Лауреат конкурса «Учитель года — 2022» — Анна Карамзина, МОБУ СОШ №3.

И вот настало время для оглашения Абсолютного победителя городского конкурса педагогического мастерства «Учитель года – 2022». Имя победителя объявил учредитель и генеральный директор ООО «Бизнес — Альянс» Максим Шаринов. Он поздравил с успешным окончанием конкурса и отметил, что отрадно видеть, что качество образования повышается, используются новые технологии.

Абсолютным победителем городского конкурса педагогического мастерства «Учитель года – 2022» стала Лилия Трофимова, учитель начальных классов МОБУ «Начальная общеобразовательная школа №36».

В своем ответном слове она сказала, что она счастлива оказаться на празднике мастерства, таланта, профессионализма. «Благодарна всем нашим конкурсантам, организаторам, которые создали для нас комфортные условия, благодарна своей школе в лице директора Галины Демидович, администрации школы, учащимся, родителям за помощь и поддержку».

Яркими и красочными выступлениями зрителей порадовали учащиеся СОШ №23 имени В. И. Малышкина и СОШ №31.

Огромное спасибо спонсорам городского конкурса профессионального мастерства «Учитель года — 2022»: Рескому профсоюза работников народного образования и науки, председатель Щепанская Я.С., ООО «БИЗНЕС АЛЬЯНС» Шаринов М.Н., ЯГТО профсоюза работников образования, председатель Окоемова З.Е., Совету директоров ГО «город Якутск», председатель Афонский Г.А.

За предоставленные фотографии благодарим Диану Владимировну Иванову, учителя информатики СОШ №23 имени В.И. Малышкина, Игоря Маркова, педагога дополнительного образования Дворца детского творчества имени Ф.И. Авдеевой.

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