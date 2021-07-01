Лилия Пуляевская: Благодаря «Сахатранснефтегазу» встречу спокойную старость

Лилия Георгиевна Пуляевская прожила 40 лет в доме на Лермонтова, 35. Пожилой человек с теплотой вспоминает дом, где выросли ее дети, откуда она ежедневно спешила на работу, а вечером возвращалась в свою уютную квартиру.

«В свое время эту квартиру я получила, когда работала в Верховном совете секретарем у Александры Яковлевны Овчинниковой. До сих пор ее вспоминаю с большой теплотой и благодарностью», — начала свой рассказ Лилия Георгиевна.

Лилия Георгиевна уроженка Якутии, в годы Великой Отечественной войны она, маленькая девочка, с мамой переехали в Вилюйск. «Там жила сестра моей мамы Тамара Александровна. Когда умерла моя мама, я в 1955 году переехала в Якутск. Сразу по приезду устроилась почтальоном, затем, окончив курсы кассира-бухгалтера, работала в сберкассе, потом в почтамте кассиром-контролером. В то время на почту по делам приходил Трапезников Спиридон Петрович, вот один раз он мне и предложил:

«Не хотите работать секретарем в Верховном Совете? Приходите на собеседование». Я успешно прошла собеседование и устроилась на работу к Овчинниковой Александре Яковлевне. Добрейшей души была человек! Она мне помогла с квартирой. К тому времени я осталась одна с двумя ребятишками. Зарплата была 150 руб. Детей поднимать надо было. Александра Яковлевна потом помогла мне устроиться в «Якутзолото» тоже секретарем, где зарплаты было побольше. Там я проработала 12 лет и вышла на пенсию. Но на пенсию разве проживешь, поэтому я работала более 12 лет вахтером в Медицинском колледже», — вспоминает она.

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Лилия Георгиевна в 2018 году похоронила старшего сына. Это ее боль. На 60-м году жизни от болезни скончался ее любимый сын. Младший сын живет со своей семьей в Жатае. «Каждый день не может приезжать, но должен завтра приехать, чтобы повесить шторы. Мы с сыном обычно вместе ездим за продуктами. Он мне постоянно помогает, конечно», — делится далее бабушка. Но нам даже неудобно ее называть бабушкой, до того она душой молода! Лилия Георгиевна показала свои летние платья, «которых надо ушить, ростом меньше я стала, вот что странно!» — сетует. Мы с Лилией Егоровной пролистали ее аккуратные семейные альбомы, она с гордостью показывает фотографии сыновей, оказывается, они каждое лето ездили на разные курорты, отдыхали на море. Поэтому есть о чем с теплотой и радостью вспоминать. Лилия Георгиевна прабабушка пяти прекрасных детей.

«На старости лет, наконец, буду жить в благоустроенной квартире. В старом доме сама воду таскала. Мне 85 лет, со 2 этажа сложно было, благо, сосед помогал. Мне на выбор предложили квартиры, я выбрала эту, в центре города. Правда, дом не новостройка, но он меня устраивает, здесь чисто, везде ухожено. Заходила знакомиться соседка из квартиры напротив, будем с ней общаться. Работники «Сахатранснефтегаза» мне очень помогли с переездом, дали вот эту квартиру, кстати по площади она большей моей старой квартиры. С моим котом потихоньку обживаем новую квартиру. Я от всего сердца выражаю благодарность работникам «Сахатранснефтегаза»! – искренне сказала Лилия Георгиевна.

Мы в свою очередь, тоже очень рады за ветерана труда и тыла за улучшение жилищных условий.

Напомним, в соответствии с договором от 22 сентября 2020 года заключенным между администрацией г. Якутска и АО «Сахатранснефтегаз» по итогам проведенного аукциона на право застройки 130 квартала, компанией проводится расселение жильцов четырех жилых домов, три из которых признаны аварийными.

Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»