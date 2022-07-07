Лилия Бэчигэн: Чихал диибин инник критикааннарга!

Красавица Лилия Бэчигэн — один из авторов мобильного приложения “Сахалыы” высказалась в соцсети о наболевшем.

ЗЭКЭБЭ‼️

Сразу хочу поблагодарить тех, кто поправляет мои ошибки в доброй поддерживающей форме❤️

Мин хаһан даҕаны биир да урок саха тылын үөрэппэтэҕэм! Хаһан даҕаны сахалыы суруйарга ааҕарга үөрэммэтэҕэм! Нигде и никогда! Дома меня воспитывали по-русски! Но я научилась разговаривать сама, когда попала в якутский садик. Школа и универ на русском языке, если я и говорила, то бааһынайдыы, вперемежку. Онтойбун наар күлүү гынар этилэр. Ол да буоллар түҥ таҥ саҥарар этим. Только два года назад я начала читать по-якутски! По своему желанию, до этого никак не могла, мне было сложно.

Я хоть и называю саха тылын родным языком, по факту, он мне не родной, мин нууччалыы иитиллибитим.

Но почему-то саха тылын «пропагандатынан» мин дьарыгыра сылдьабын☝🏼 эһи үчүгэйдик сахалыы билэр саҥарар дьон буоллаххытына тоҕо бачааҥҥы дылы пропагандалаабакка сылдьаҕытый? Тоҕо сахалыы саҥарар буоллаххытына баччааҥҥы дылы саха тылын сайыннарбакка сылдьаҕатый?

БОПРУОС!

Дьэ ити бопруоһу кими эрэ сыыһа саҥарбытын критикалаан көннөрөөн иннинэ бэйэҕитигэр ыйыытын ☝🏼

Ещё раз повторяю: если вы хотите, чтобы вокруг вас люди говорили правильно и чисто сахалыы, поддерживайте их! Ребёнок падает 1000 раз, когда учится ходить☝🏼Поправляйте и направляйте по-доброму! Поощряйте желание людей учить язык! Без всякой агрессии и критики! Начните с себя! Со своей головы!

Либо не мешайте работать! Аяка сөп буолуо!

PS: я не боюсь ошибаться, төһө да сыыһарым иһин син биир сахалыы кэпсэтиэҕэм, үөрэниэҕэм! Чихал диибин инник критикааннарга! Чего и вам советую, друзья! Не бойтесь и не стесняйтесь говорить сахалыы! Главное — начать! Поддерживающее окружение у вас уже есть! Хотя бы в лице меня и команды @sakhalyy_app ‼️‼️‼️‼️‼️‼️