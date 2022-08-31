Лил Ди-Диана Егорова: Малышка уже выросла!

Новый образ повзрослевшей Лил Ди — Дианы Егоровой создан Нюргуяной Яковлевой. Девочка уже выросла! Теперь это очень симпатичная девушка. @zavod_ny @_lil_di_zvd

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