31.08.2022
21:27
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Светская хроника

Лил Ди-Диана Егорова: Малышка уже выросла!

Новый образ повзрослевшей Лил Ди — Дианы Егоровой создан Нюргуяной Яковлевой. Девочка уже выросла! Теперь это очень симпатичная девушка. @zavod_ny @_lil_di_zvd

Фото: Соцсети
Источник: Соцсети

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