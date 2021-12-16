Ликвидирован пожар в Чурапчинском районе

16 декабря в 01:29 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на участке Огусур (Тюуйэ) в Чурапчинском районе.

Через три минуты на месте были огнеборцы добровольной пожарной команды. На момент прибытия первого наблюдался открытый огонь. В результате пожара огнем поврежден гараж с материальными ценностями на общей площади 98 кв.м. Спасены два мотоцикла и трактор.

Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники малочисленной пожарной части, 3 человека добровольной пожарной дружины.