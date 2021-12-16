16.12.2021
21:17
299
Происшествия
Ликвидирован пожар в Чурапчинском районе
16 декабря в 01:29 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на участке Огусур (Тюуйэ) в Чурапчинском районе.
Через три минуты на месте были огнеборцы добровольной пожарной команды. На момент прибытия первого наблюдался открытый огонь. В результате пожара огнем поврежден гараж с материальными ценностями на общей площади 98 кв.м. Спасены два мотоцикла и трактор.
Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники малочисленной пожарной части, 3 человека добровольной пожарной дружины.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я)
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