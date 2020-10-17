Ликвидация в Хатассах

Работники МУП «Жилкомсервис» завершили вывоз твердых коммунальных отходов со свалки в селе Хатассы. Очищено более 5 гектар земли, вывезено 40 тысяч кубометров мусора. В том числе более десятка кузовов заброшенной техники. Об этом сообщил главный инженер МУП «Жикомсервис» Юрий Сильченко.

«Работа на территории свалки была организована в две смены, работали и днем, и ночью. Вывоз отходов мы начали с конца августа, и к 16 октября вся свалка очищена от твердых коммунальных отходов», — рассказал главный инженер.

Отметим, что вся работа выполнена муниципальным предприятием по минимальной цене в 170 руб. за вывоз 1 куб. метра ТКО при среднерыночной цене в 1200 руб. Таким образом, муниципалитет в непростое время не только поддержал санитарное благополучие села, но и сделал это максимально эффективно с экономической точки зрения.

Со слов главы села Хатассы Евгения Пермякова свалка, в которой проведены работы по рекультивации, не функционирует с 2014 года. «Завершился первый этап работ – очистка территории. Работники МУП «Жилкомсервис» проделали огромную работу, справились с поставленной задачей в весьма короткие сроки», — сказал глава села.

В рамках реализации второго этапа основных рекультивационных мероприятий МУП «Жилкомсервис» планирует вывоз загрязненного отходами грунта и засыпку территории чистой землей. Так, нарушенная земля будет возвращена в хозяйственный оборот. Рядом расположены пастбища, поэтому лошади зачастую заходили кормиться на свалку. Теперь, после очистки территории можно безопасно пасти скот.