Ликвидация аварийного жилья остается приоритетной задачей Правительства Якутии

В ходе отчета Правительства Республики Саха (Якутия) в режиме прямого эфира, поступил звонок от жительницы Верхоянского улуса, касающийся предоставления компенсации за аварийное жилье в арктической зоне улусов.

Известно, что сейчас сумма компенсации варьируется в зависимости от зоны проживания. В настоящее время руководством республики ведется активная работа с федеральным центром по установлению в регионе единого размера компенсации за квадратный метр аварийного жилья.

Отвечая на вопрос телезрительницы, министр строительства Павел Аргунов сказал, что вопрос актуален для многих жителей Якутии. «Мы ведем работу с федеральным центром по разработке механизмов предоставления единой стоимости компенсации по всей республике. По предварительной оценке, сумма составит порядка 50 тысяч рублей за квадратный метр», — сообщил министр.

Отметим, что в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда всего по республике планируется ликвидировать 1 156,6 тыс. кв. м аварийного жилья и переселить 61 820 человек.

На реализацию программы в 2019 году (2019-2020 гг.) было направлено 3 988,3 млн рублей. На сегодняшний день расселено 38,4 тыс. кв. м аварийного жилья (284,4 процента от плана) и 1 335 человек (168 процентов от плана).