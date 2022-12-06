Лики Вселенной: Поствыставочный разговор с художником (видео)

На днях мы записали беседу с народным художником Якутии, общественным деятелем в области культуры, директором Якутского художественного училища им. П.П. Романова, Кириллом Петровичем Гаврильевым-Кинтэн. Поствыставочная беседа была навеяна мыслями ее автора по поводу судьбы этнической культуры северян в эпоху глобального ее разлома, проходящего по самой ее сердцевине — качеству сознания, отражаемому на эстетическом мировоззрении ее представителей.

Не секрет, что наш герой питает огромный интерес к философскому осмыслению родной культуры, попавшей в водоворот современной жизни с ее процессами культурной ассимиляции, аккультурации и маргинализации. Императивом нравственного, духовного и даже материального начала этнической культуры саха, художник считает постижение якутского эпического сказания Олонхо. Интересно то, что в этом поиске, наш автор синтетически соединяет понятийный и визуальный контекст, порождая оригинальные философские концепты-трактовки мироздания, его материального и духовного бытия. Так, несколько лет назад он начал перманентную работу по визуальному символическому воплощению своих философских идей на карте его «иконографической вселенной», эксплицированной множеством интересных работ, чей визуальный ряд и был представлен на выставке «Лики Вселенной», которая продолжит свою работу с середины декабря в Центре культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина. Постижение глубин национального мировоззрения, он черпает из эпики Олонхо, дополняя своими собственными трактовками понятийных связей и законов.

Глубокие работы художника, приоткрывающие символическую значимость якутского визуального бытового и ритуального ряда, каждого из зрителей заставят задуматься и отрефлексировать то, что они несомненно навеют в самом их нутре. Настолько работы впечатляющи, а порой пугающе точны, оказываясь близки каждому из саха, переживающих жизненные перипетии на уровне пограничья генетического культурного кода бессознательного и современного рационального. В работах слышатся и звуки алгыса, и заклинания ойуна и полифония божеств плодородия и летнего празднества…

Предлагаем вашему вниманию беседу из двух частей, записанной с нашим художником на якутском языке для вашей собственной оценки его творческого посыла этому миру.

Приятного просмотра!

Справка:

Герой нашего материла, народный художник Якутии Кирилл Гаврильев-Кинтэн, родился в 1955 г. в c. Рассолода Мегино-Кангаласского района ЯАССР. С 1961 по 1969 гг. учился в Рассолодинской восьмилетней школе, с 1969 по 1972 гг. – учеба в Тыллыминской средней школе с. Ломтука. В 1973 г. поступил в Якутское художественное училище, откуда ушел служить в армию. 1979-1985 гг. учился на факультете живописи в Ленинградском художественном институте им. И. Е. Репина у профессоров Академии художеств А.Д.Зайцева, В.В.Соколова, Л.А.Худякова. Успешно защитил дипломную работу «Весна в тундре». С 1986 года участник различных республиканских, молодежных выставок.

С 1997 г. по настоящее время К.П. Гаврильев является директором ГБПОУ РС (Я) «Якутского художественного училища им. П. П. Романова». За эти годы руководитель активно отстаивает интересы образовательной организации. Так в 1997 г. первым художественным училищем, среди учебных заведений художественного профилявведена дисциплина «Компьютерная графика», а в 1999 г. открыт хозрасчетный 4-х годичный курс по национальному шитью модельера Августины Филипповой. В том же году открыта новая специализация «Ювелирное дело» на отделении декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.

Гаврильев К. П. ведет активную общественную и творческую работу, обладает принципиальной позицией в вопросах сохранения аутентичных форм народных промыслов, развития уникального языка в декоративно-прикладном искусстве, активно участвует в научно-практических конференциях и форумах по проблемам национальной культуры в деле сохранения её истоков. Является сторонником создания Евразийской академии художеств.

Его воспитанники известные мастера своего дела: замминистра культуры РС(Я) 2002-2013 г.г., член Союза дизайнеров России, зачинатель дизайн-образования в республике и первый организатор кафедры «дизайна» АГИКИ Ермолаев А.А., художник-живописец Корякин Д.Д., доцент АГИКИ, члены Союза художников РФ Шапошникова Т.Е., художник-живописец Голиков Ю.А., художник-ювелир Софронов А.П., преподаватель ЯХУ Боголепов А.А. и др.

За долгую профессиональную деятельность К.П. Гаврильев снискал уважение и был отмечен Почетным званием «Заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия)», Грантами Президента Республики Саха (Якутия) в области образования 2000, 2008, 2015 гг., Почетными грамотами Министерства культуры РС(Я) и нагрудным знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре», Золотой медалью Творческого Союза художников Российской Федерации 2008г, Золотой медалью Президиума Российской Академии художеств 2016г., 2019г. Он является почетным гражданином Мегино-Кангаласского улуса

— 27 октября 2022 г. подписан Указ главы РС (Я) о награждении почетным званием «Народный художник РС (Я)».