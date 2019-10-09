Лихая история из жизни экс-замминистра

Сегодня отмечает свой день рождения Екатерина Егоровна БЕРЕЖНОВА, в прошлом замминистра по делам предпринимательства Якутии. Занятную историю из ее жизни рассказал в фейсбуке любящий муж, общественный деятель и краевед Арктики Игорь ЧИКАЧЕВ.

— АЛИЕВ то может и не помнит

Катя Бережнова в дни комсомольской юности работала в якутском отделении Бюро Международного Молодежного Туризма «Спутник». Он тогда при Обкоме Комсомола действовал. Тогда практически единственная возможность выезда за рубеж была. Да и по стране туры неплохие были. В союзные республики, в круизы по Волге, по Золотому Кольцу и тд и тп. Отбирали лучших производственников. Да и сами работники «Спутника» часто выезжали. В скандинавском круизе уже под его завершение Катерина решила сыграть на остатки денег в игровой автомат. Всего несколько раз нажала и вдруг джекпот, причем самый крупный выигрыш какой может быть. Весь корабль «на ушах стоял».

Выигрыш был типа в долларах, но не в валюте, а в т.н. «бонах», т.е. фактически в талонах. Отоварить их можно было только в киосках, магазинах и барах и только на корабле. А какой товар остается под конец круиза? Фактически пустые прилавки. Остался только алкоголь. Гулять так гулять, сказала Катерина. Угощаю всех!Гуляла не только группа туристов из Якутии, гулял весь корабль. Вечером был бал, танцы. Шампанское лилось рекой. И прочие напитки тоже. Оркестр играл вальсы и фокстроты. Все наперебой приглашали удачливую игроманку, всем хотелось «прикоснуться к удаче». Сам капитан приглашал Екатерину 5 раз на вальс, молодой Алиев 2 раза. Да, да тот самый, нынешний президент Азербайджана. Интересно помнит ли он тот тур и счастливую руку Екатерины? А старпом, швед по национальности и гражданству, предложил руку и сердце и звал сразу остаться в Стокгольме.