Лиха беда начало: Увы и ах, Сусанна

В Якутии суд обязал блогера вернуть миллион рублей, полученные в виде гранта

Арбитражный суд Якутии взыскал с блогера Сусанны Рожиной один миллион рублей по иску Мининноваций Якутии. Об этом сообщают наши коллеги Sakhapress.

По данным издания, 12 декабря 2022 года иск был принят и назначено предварительное судебное заседание, которое не состоялось из-за неявки сторон. На следующем заседании 2 марта было принято решение о назначении дела к судебному разбирательству. 29 марта дело рассмотрено по существу, иск удовлетворен полностью. Постановление суда пока не опубликовано.

SAKHALIFE.RU напоминает, грант был выдан Рожиной для освещения деятельности малого и среднего бизнеса. После того, как иск поступил в суд, она заявила, что «не отказывается от своих обязательств перед министерством и готова полностью выполнить условия договора, но уже после фактического освобождения». Однако, как видим, Арбитражный суд «фактического освобождения» дожидаться не стал.

26 августа прошлого года Сусанна Рожина была приговорена к 4 годам и 6 месяцам реального лишения свободы за вымогательство и мошенничество. Кроме этого, был наложен арест на имущество до возмещения причиненного ущерба по делу о мошенничестве. Блогера взяли под стражу в зале суда.

По некоторым данным, она до сих пор находится в СИЗО.