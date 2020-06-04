Лига отцов Якутии соболезнует…

«Лига отцов Республики Саха (Якутия)» соболезнует ДОДОХОВУ Николаю Васильевичу, заместителю министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия), в связи с кончиной горячо любимой матери — ДОДОХОВОЙ Ираиды Марковны. Передаем слова самого искреннего сочувствия и поддержки родным и близким, скорбим вместе с Вами.

Источник: ГАБЫШЕВ Айхал Иванович, председатель Общественной организации «Лига отцов Республики Саха (Якутия)»

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