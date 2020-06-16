16.06.2020
21:59
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Некролог
«Лига отцов Якутии» соболезнует
«Лига отцов Республики Саха (Якутия)» соболезнует родным, близким и коллегам по поводу преждевременной кончины любимого мужа, многодетного отца, дедушки, талантливого и бессменного режиссера прямого радиовещания ГБУ РС(Я) НВК «Саха», отличника культуры Республики Саха (Якутия) — ЧЕКУРОВА Юрия Николаевича.
Передаем слова искреннего сочувствия и поддержки, скорбим вместе с Вами.
Габышев Айхал Иванович, Председатель Общественной организации «Лига отцов Республики Саха (Якутия)»
Источник: Лига отцов Республики Саха (Якутия)
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