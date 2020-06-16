«Лига отцов Якутии» соболезнует

«Лига отцов Республики Саха (Якутия)» соболезнует родным, близким и коллегам по поводу преждевременной кончины любимого мужа, многодетного отца, дедушки, талантливого и бессменного режиссера прямого радиовещания ГБУ РС(Я) НВК «Саха», отличника культуры Республики Саха (Якутия) — ЧЕКУРОВА Юрия Николаевича. Передаем слова искреннего сочувствия и поддержки, скорбим вместе с Вами. Габышев Айхал Иванович, Председатель Общественной организации «Лига отцов Республики Саха (Якутия)»

Источник: Лига отцов Республики Саха (Якутия)

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх