Лига отцов Якутии провела конкурс «Мы семья патриотов»

Общественная организация «Лига отцов Якутии» под председательством Айхала Габышева, в рамках мероприятий по проведению Года патриотизма в Республике Саха (Якутия), провела конкурс видеороликов среди семей республики под названием «Мы семья патриотов».

Целями и задачами конкурса является укрепление духовно-нравственных основ, гражданской солидарности, пропаганда и повышение общественного престижа семьи и семейных ценностей, формирование у граждан чувства гордости за исторические и современные достижения страны, уважение к культуре и традициям.

Для участия в онлайн-конкурсе поступило 38 заявок от семей из разных уголков нашей республики. Все работы были достойны победы, радует, что каждая семья со своей историей и традицией, воспитывают детей, приучая любви к Родине, физическому труду и спорту.

Все работы конкурсантов размещены в инстаграм-аккаунте общественной организации «Лига отцов Якутии», можете ознакомиться по ссылке: https://instagram.com/liga_otsov_ykt?igshid=14amn4y2wks3t

Победителей определил состав жюри, в котором приняли участие отцы-общественники. Оценивали по нескольким критериям: по содержанию, по креативному исполнению видео, а также учли голосование в инстаграмм-аккаунте liga_otsov_ykt.

Победителями онлайн-конкурса «Мы семья патриотов» стала многодетная семья Мальцевых из Усть-Алданского улуса. Семья воспитывает 6 детей. Были награждены денежным призом в размере 10.000 рублей.

Второе место присуждено семье Баишевых из Намского улуса. Семья награждена денежным призом номиналом 7.000 рублей.

На третье место вышла молодая многодетная семья Александровых из города Нюрбы, награждены призом номиналом 5.000 рублей.

Каждый участник получит памятную грамоту об участии в онлайн-конкурсе. Всех участников благодарим за активное участие. Желаем каждой семье крепкого здоровья и большого счастья. Пусть Ваши дети растут здоровыми и успешными, а близкие люди всегда будут для Вас надежной опорой в жизни!

А также, 12 ноября 2020 г., в день рождения Председателя «Лиги отцов Якутии» – Айхала Габышева дан старт новому литературному конкурсу на авторское стихотворение Айхала Ивановича «Алыптаах алгыс».

Призываем жителей республики принять активное участие, с условиями конкурса можете ознакомиться на инстаграмм-аккаунте liga_otsov_ykt.

По многочисленной просьбе участников предыдущего конкурса, на этот раз призовых мест еще больше!

Добра, мира и стабильности Вашим семьям!