Лига отцов Якутии поздравляет с Днем матери

Ийэ диэн тыл тапталы кытары биир суолталаах! Хас биирдии киһи Ийэ сүрэҕин сылааһын этинэн-хаанынан билэр. Ийэ баар буолан, оҕо, таптал, олох уонна төрөөбүт дойду баар! Ийэ хараҕын уута тахсыа суохтаах, ийэ хомойору билиэ суохтаах! Ийэни өрө тутуохха, ийэҕэ болҕомто ууруохха, сылаас сыһыаммытынан ийэбитин дьоллуохха! Ийэ күнүнэн эҕэрдэлиибин!

Само слово Мама насквозь пропитана любовью! Мама — это целая вселенная необыкновенного добра, любви и понимания. Такая глубинная связь и привязанность закладывается в самом начале, еще до рождения. У человека нет никого родней и ближе матери. Она у нас единственная и неповторимая на всю жизнь. Мы должны защищать, оберегать, лелеять и постоянно радовать своих любимых матерей. С днем матери!

Айхал Габышев,

Председатель общественной организации «Лига отцов РС(Я)».