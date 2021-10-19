Лига отцов РС (Я) закрепила социальное партнерство в интересах семьи
В рамках празднования Дня отца в Российской Федерации, утвержденного,
Указом Президента РФ Владимиром Путиным 4 октября 2021 года общественная
организация «Лига отцов РС(Я) в лице председателя Габышева Айхала Ивановича и
Министерство труда и социального развития РС(Я) в лице министра Волковой Елены
Александровны 19 октября текущего года подписана Соглашение о сотрудничестве и
взаимодействие в области социального партнерства в интересах семьи, отцовства и
детства, реализации социальной инициативы и практики участия советов отцов в
развитии гражданского общества в Республике Саха (Якутия), профилактике
семейного неблагополучия, а также организация информационного обмена между
сторонами при решении задач государственной семейной политики, укрепления
института семьи, повышения роли отца.
Общественная организация «Лига отцов Республики Саха (Якутия)» и
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) являются
социальными партнерами уже давно. И заключенное сегодня на бессрочный период
Соглашение непременно станет опорой для дальнейшего сотрудничества.
Дальнейшее взаимодействие сторон в сфере укрепления института семьи,
пропаганды и сохранения традиционных семейных ценностей, улучшения
демографической ситуации в республике, профилактики и преодоления семейного
неблагополучия, улучшения условий и повышения качества жизни семей, трезвого
здорового образа жизни, пропаганды патриотизма заложены в тексте Соглашения.
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