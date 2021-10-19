Лига отцов РС (Я) закрепила социальное партнерство в интересах семьи



В рамках празднования Дня отца в Российской Федерации, утвержденного,

Указом Президента РФ Владимиром Путиным 4 октября 2021 года общественная

организация «Лига отцов РС(Я) в лице председателя Габышева Айхала Ивановича и

Министерство труда и социального развития РС(Я) в лице министра Волковой Елены

Александровны 19 октября текущего года подписана Соглашение о сотрудничестве и

взаимодействие в области социального партнерства в интересах семьи, отцовства и

детства, реализации социальной инициативы и практики участия советов отцов в

развитии гражданского общества в Республике Саха (Якутия), профилактике

семейного неблагополучия, а также организация информационного обмена между

сторонами при решении задач государственной семейной политики, укрепления

института семьи, повышения роли отца.



Общественная организация «Лига отцов Республики Саха (Якутия)» и

Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) являются

социальными партнерами уже давно. И заключенное сегодня на бессрочный период

Соглашение непременно станет опорой для дальнейшего сотрудничества.

Дальнейшее взаимодействие сторон в сфере укрепления института семьи,

пропаганды и сохранения традиционных семейных ценностей, улучшения

демографической ситуации в республике, профилактики и преодоления семейного

неблагополучия, улучшения условий и повышения качества жизни семей, трезвого

здорового образа жизни, пропаганды патриотизма заложены в тексте Соглашения.