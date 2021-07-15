Лига отцов и Ассоциация выпускников понаблюдают за выборами

Сегодня Общественная палата Республики Саха (Якутия) заключила соглашения о сотрудничестве с региональными общественными организациями — Лигой отцов Республики Саха (Якутия) и Ассоциацией выпускников Президентской программы по подготовке управленческих кадров Республики Саха (Якутия). В связи с пандемией коронавируса подписание идет в несколько этапов. Первый состоялся еще в феврале 2021 года.

Соглашения предусматривают сотрудничество в части обеспечения гражданского общества в общественном наблюдении за проведением выборов различного уровня на территории России.

Соглашение подписали председатель общественной организации «Лига отцов Республики Саха (Якутия)» Айхал Габышев, от Общественной палаты подпись поставил председатель Николай Бугаев.

Как сказал Айхал Иванович, «присутствие на избирательных участках во время выборов, причем выборов как в Госдуму России, так и на муниципальном уровне, подчеркивают высшую степень доверия населения к избирательной системе. Каждый житель Якутии должен знать, что выборы проходят честно, легитимно. Осенью на выборах в Государственную думу обязательно будут осуществлять общественное наблюдение представители Лиги отцов — те, за кем стоят жены, дети, внуки, их родители. Лига отцов – это большая сила!»

Поделился своим мнением и председатель Ассоциацией выпускников Президентской программы по подготовке управленческих кадров Республики Саха (Якутия) Иван Михайлов: