Лига отцов Якутии поздравляет с праздником настоящих мужчин

Сегодня в каждом населенном пункте Якутии проводятся мероприятия ко Дню защитников Отечества

Из разных уголков республики поступают фотографии членов Лиги отцов, улусных Советов. Так, форумы мужчин-отцов прошли в эти дни в Верхоянском и Верхневилюйском улусах. Замечательный праздничный конкурс отцов состоялся в селе Хатассы на территории городского округа. Активное содействие общественники Лиги отцов оказали также в организации всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы».

Конечно же, самая главная цель таких мероприятий это, прежде всего, общение родителей и детей, общий досуг, ценности, которые необходимо возрождать.

Нам с вами известно, что честь, вера, справедливость для мужчин должны быть не просто единицами словаря, но верными слагаемыми жизни. И я искренне рад, что наша республика богата прирожденными защитниками отечества и своих родных!

Уважаемые ветераны, дорогие защитники Отечества!

От имени многочисленной армии Лиги отцов Якутии позвольте поздравить всех с 23 февраля, с праздником настоящих мужчин!

Особенные слова поздравления выражаю нашим уважаемым ветеранам. Земной поклон всем, кто дал возможность жить в мире без войны. Спасибо за отвагу, смелость и доблесть. За жертвенность и огромную всенародную Победу.

Пусть каждый мужской поступок в современном мире будет достойным, слово — твёрдым, а каждое действие — уверенным. Пусть силы и здоровье прибывают, и во всех делах сопутствует успех.

Дорогие друзья! Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, взаимопонимания и гармонии в семьях. С Днем защитника Отечества!

Председатель Айхал Габышев