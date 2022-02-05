Лидировали вопросы ЖКХ — прямой эфир правительства Якутии

Министр ЖКХ и энергетики РС(Я) Вячеслав Емельянов

Во время прямого эфира отчета правительства Республики Саха (Якутия) с участием первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) поступило более 150 вопросов. В основном жителей республики волнуют вопросы жилищно-коммунального хозяйства, в частности подключения частного сектора к централизованному отоплению, капитального ремонта многоквартирных домов и обращения с твердыми коммунальными отходами.

Так, во время эфира можно ли получить перерасчет на коммунальные услуги, в частности, по вывозу мусора, если выезжали на отдых, интересовалась во время отчета правительства жительница Мирного.

Министр ЖКХ и энергетики РС(Я) Вячеслав Емельянов отметил, что все имеют право на перерасчет, если отсутствовали дома более пяти дней.

«Для того чтобы получить перерасчет по вывозу твердых бытовых отходов, нужно написать заявление в адрес управляющей компании или регионального оператора, с которым подписан прямой договор, представить обосновывающий документ (авиабилеты, путевки и другие подтверждающие документы). Заявление нужно представить в течение 30 дней после возвращения домой», — сказал министр.

Строительством котельной «Стадион» и подключения к централизованному отоплению домов микрорайона «Молодежной» интересовалась жительница села Амга. Вячеслав Емельянов отвечая на вопрос, отметил, что строительство объектов теплоснабжения и подключения частного сектора осуществляется в рамках утвержденных инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций. Для включения мероприятий в инвестпрограмму необходима актуализированная схема теплоснабжения населенного пункта с включением данных объектов, а также подать заявку на получение технических условий у ГУП «ЖКХ РС (Я)».

После эфира ответы на вопросы, которые не прозвучали во время эфира, жители республики получат от руководителей Министерства.