Лидеры IT-технологий России представили свои практики в Якутске

Межрегиональное совещание «Лидеры цифрового развития» началось со сторителлинга — мероприятия, направленного на обмен опытом между регионами России в области инновационных и цифровых технологий. В формате коротких докладов на встрече выступили представители девяти регионов, а также таких компаний, как «Мегафон», «Ростелеком» и «1С».

«Главная задача, которая стоит перед нами — наладить контакты и обменяться опытом в IT. Мы обсудили использование искусственного интеллекта, ведение платформы по взаимодействию жителей, бизнеса и власти, внедрение облачных информационных систем. К примеру, коллеги из Тюмени также активно создают «комфортную среду» для IT-компаний, а в Челябинской области, как и в Якутии, до сих пор стоит вопрос полного покрытия региона сотовой связью. И это только некоторые вопросы. Более подробно участники смогут проработать и перенять практики на самом Форуме «Лидеры цифрового развития», — прокомментировал председатель правительства Якутии Владимир СОЛОДОВ.

В ходе работы совещания свои практики представили регионы и ведущие российские компании. Кроме того, были подписаны соглашения с Пермской областью, ФГУП «Космическая связь» и ПАО «МегаФон» о развитии сотрудничества в ключе проектов, которые мы позже анонсируем.