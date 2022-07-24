Лидеры якутских коммунистов навестили нового соратника – мэра Вилюйска

Месяц назад в ряды КПРФ вступил действующий глава муниципального образования «Город Вилюйск» Нюргустан Афанасьев. В Якутском рескоме КПРФ 21 июля с.г. состоялась встреча руководителей Якутской республиканской партийной организации, народных депутатов республики Виктора Губарева и Вячеслава Куличкина с Нюргустаном Афанасьевым. На встрече также присутствовал заместитель председателя Вилюйского райсовета Василий Филиппов.

Мэр Вилюйска подробно рассказал о проблемах города. В первую очередь горожан беспокоит состояние дорог, вопросы водоотведения, организации работы маршрутного автобуса, безнадзорных собак. В соседнем Верхневилюйске глава улуса выделил райцентру большие средства для асфальтирования улиц.

А у нас сложилась совершенно иная картина. Администрация улуса не удосужилась выделить средства на нужды Вилюйска. Она оставила его с нищенским бюджетом, хотя половина населения улуса живет в районном центре.

Несмотря на сложности, благодаря стараниям Нюргустана Афанасьева начали обустраивать главные улицы — Ленина и Мира. Данные объекты переданы федералам. Новая фаза строительства дорог даст возможность решить и вопросы водоотведения.

Как и везде, бродячие собаки создают большие проблемы. Но и здесь есть сдвиги — начал действовать пункт передержки безнадзорных животных. А вот регулярная и устойчивая работа автобуса — вопрос времени. С осени планируется запустить пока первый маршрут.

Вилюйск — старинный город (1634 год). Он младше Якутска всего на два года. Отрадно, что в городе сохранились уникальные здания. Мэр реализует хороший проект по сохранению самобытного облика города. В связи с чем работает экопарк, восстановлен парк культуры, реализуются программы по комфортной городской среде. Сейчас вилюйский пляж вошел в топ лучших пляжей республики. Даже в Якутске нет такого качественно обустроенного места купания.

В Вилюйске никто не видел и не увидит помойки или брошенный мусор. Здесь мусорная реформа хорошо реализуется. Все твердые бытовые отходы складируются в закрытые контейнеры.

Действительно, вопросы выделения земельных участков многодетным семьям, снабжения теплом, светом и другие решаются ежедневно. Еще один проект будет успешно завершен — в скором времени в центре города откроют сельскохозяйственную ярмарку.

В конце разговора Виктор Губарев заверил, что фракция КПРФ в Государственном Собрании (Ил Тумэн) все проблемы, поднятые мэром Вилюйска Нюргустаном Афанасьевым, поставит перед руководством республики. Вопросы финансирования, включения их в республиканские и федеральные бюджеты обещали держать на контроле.