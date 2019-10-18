«Лидеры России» из Якутии: не бойтесь ставить высокие цели!

До 27 октября продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Лидеры России». В своем Instagram о пользе испытания высказался глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ. Надо сказать, что якутяне достойно выступили на конкурсе, который сейчас проводится в третий раз. К примеру, в первом конкурсе в финал попали трое якутян, среди которых был нынешний министр промышленности и геологии республики Максим ТЕРЕЩЕНКО.

Айсен Николаев о конкурсе

«Если у тебя есть руководящий опыт и тебе нет пятидесяти пяти лет – смело регистрируйся на сайте лидерыроссии.рф для участия в первом этапе конкурса. Твои управленческие компетенции по результатам тестирования оценят лучшие специалисты страны. Триста финалистов получат по одному миллиону рублей на выбранную программу обучения в любом из российских вузов. Наставниками для победителей станут руководители государства, регионов и крупных корпораций. Это уже третий такой конкурс, и это действительно самый мощный социальный лифт у нас в стране. За два года назначения на высокие позиции получили 150 Лидеров России: из них двое стали губернаторами, четверо – заместителями федеральных министров», – написал Айсен Николаев в своём Instagram.

Участие в Дальневосточном полуфинале уже само по себе дает новые возможности для развития, отметил глава. Так, команда прошлогодних полуфиналистов, в составе которой было двое якутян, вошла в ТОП-30 лучших профессиональных управленческих команд России сезона 2018-2019 мирового чемпионата Глобал Менеджмент Челлендж (Global Management Challenge).

«Я переосмыслил свою жизнь»

Валентин ТИМОФЕЕВ, руководитель группы отдела комплектации АЛРОСА:

-О конкурсе «Лидеры России» я узнал от друга, он вычитал, что это мощный социальный лифт. Я решил попробовать себя, испытать на прочность. Честно признаться, меня не особо заинтересовал «социальный лифт». Я вступил в игру из-за гранта, есть интересующие меня направления, где я хотел бы развиться, и как эффективный инструмент для развития наставничество выглядело заманчивым. Но самое главное, хотел взглянуть на себя со стороны, проверить свой уровень.

Уже во время дистанционного этапа, после прохождения психологического тестирования мне направили мой психологический портрет, составленный профессиональными психологами. Там же были ссылки на литературу, с которой можно поработать. Подробно описали мои слабые и сильные стороны. Выяснилось, что самым слабым моим местом было упорство. В результате я начал «апгрейдить» себя, очень помогла сопутствующая литература. И исключительно на своем упорстве, написав три апелляции на разных уровнях конкурса, я дошел до полуфинала.

Дистанционный этап, хотя и долгий по времени, прошел очень быстро. В основном были тесты по общим знаниям школьной программы (история, география, литература), также были тесты по психологии и интеллектуальным способностям (а именно, числовые и вербальные).

В полуфинале по ДФО нас было 300 человек, из Якутии — 15. В первый день мы подтверждали свои результаты дистанционного этапа — это очень сложный момент, не допустили многих участников. Далее приступили к решениям кейсов, нацеленных на выявление лидеров. Также посетили мастер класс Героя России, летчика космонавта Сергея Николаевича РЯЗАНСКОГО о лидерстве и работе в команде.

В целом конкурс дал мне возможность переосмыслить жизнь, подкорректировать направления развития и много полезных знакомств в ДФО. Поменял стратегию подхода к работе. Открыл для себя новые инструменты саморазвития. Надеюсь, это поможет мне подняться на следующий уровень.

В конкурсе могут участвовать все желающие до 55 лет (включительно). До 35 лет требуется 2 года управленческого опыта. От 35 до 55 опыт должен быть не менее 5 лет. Управленческий опыт — это не только высокие чиновники, начальники. Если вы председатель сообщества, объединения или дачного кооператива, тоже можете поучаствовать. Также могут участвовать индивидуальные предприниматели. Самое главное, это сделать первый шаг, дальше все пойдет очень интересно и быстро. Мы участники прошлых лет хотим сплотить команду из Якутии. Поделимся подробнее своим опытом, лайфхаками и секретами. Обращайтесь по номеру 8924-767-50-07. Обязательно ответим, поможем! Всем удачи!

«Теперь мои проекты побеждают»

Василина ЛУКИНА, и.о. председателя Молодежного Правительства Якутии, советник ректора Якутской ГСХА:

—Что вам дало участие в конкурсе, чего удалось добиться с его помощью, в частности, в карьерном росте?

-В прошлом году я попала в Дальневосточный полуфинал в числе 15 якутян. Изначально я обозначила для себя две цели участия в конкурсе: посмотреть «изнутри», как проводятся подобные кадровые конкурсы на федеральном уровне, и получить независимую объективную оценку экспертов по своим лидерским компетенциям. Я думаю, что на 100% достигла поставленных целей, даже больше, так как во время конкурса вдохновилась и после реализовала ряд кадровых проектов на уровне республики – это «Открытый опыт», в рамках которого в этом году более 30 молодых людей прошли стажировку в министерствах и ведомствах (проект направлен для участия во Всероссийском конкурсе «Лучшие кадровые практики»), также «Лидеры Якутии», в рамках которого мы с командой Молодежного Правительства организовали образовательную площадку во время форума «Синергия Севера» и в течение пяти дней обучили 40 молодых людей из разных уголков республики проектной деятельности.

Классно, что по итогам полуфинала каждому полуфиналисту эксперты отправили рекомендации. Например, у меня отметили такие качества, как «социальная ответственность», «умение работать в команде», «нацеленность на результат» и отправили рекомендации, как «прокачать» другие качества: какие книги прочитать, какие технологии изучить. Собственно, в течение этого года я работала над саморазвитием с учетом этих рекомендаций. А после конкурса меня пригласили советником ректора Якутской государственной сельскохозяйственной академии.

-Что открыли и что нового узнали?

-Во время полуфинала я отметила, что в Якутии очень активные женщины. В целом по России из числа полуфиналистов только 16% были женщины, а из Якутии целых 40%. Я думаю, что это показатель не только активности наших женщин, но и уверенности, целеустремленности и уровня образованности. После конкурса я решила написать научную работу по этой теме, как раз в прошлом году поступила в аспирантуру на политолога.

-Каковы ваши успехи теперь?

-Я была в состоянии поиска себя, думала, в каком направлении мне дальше развиваться, так как чувствовала какой-то застой в развитии. Я поняла, что направление, где я сильна – это проектная деятельность, так как основное образование у меня техническое, а второе – экономическое, также у меня был опыт работы в госслужбе, предпринимательстве, производстве. Я решила всё это собрать и акцентировать свое развитие именно на проектную работу. Я создала Молодежный проектный офис, который вошел в финал Конкурса профессионального управления проектной деятельностью «Проектный Олимп-2019», который пройдет в ноябре этого года в Аналитическом центре при Правительстве России. 16 октября объявили итоги конкурса Росмолодежи, где мой проект «Академия лидера» стал победителем. 14 октября объявили итоги конкурса Фонда президентских грантов, и два проекта, которые я отправила, стали победителями.

-Что посоветуете новым участникам конкурса, чтобы добиться наилучших результатов?

-Первое – правильно обозначить цель. Понять, зачем вы участвуете в конкурсе. Второе – подготовиться к дистанционному тестированию, можно повторить школьную программу истории России, географии, литературы, пройти в интернете тесты на IQ, а во время прохождения теста не отвлекаться ни на что другое. А когда пройдете в полуфинал, обратитесь к полуфиналистам прошлых лет, мы всё расскажем, подскажем.